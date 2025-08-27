استاندار مازندران:
رشد اقتصادی بدون مدیریت علمی ناممکن است؛ مازندران در مسیر جهش
استاندار مازندران ضمن قدردانی از جامعه کارگری، تاکید کرد: بالندگی و رشد اقتصادی استان تنها با یک رویکرد علمی و سنجش دقیق شاخصها محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی رستمی، عصر چهارشنبه در نشستی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با نمایندگان کارگری این استان، ضمن قدردانی از تلاشهای جامعه کارگری، بر اهمیت «مدیریت علمی و شاخصهای دقیق» برای دستیابی به رشد اقتصادی تاکید کرد.
وی افزود: رشد اقتصادی بدون مدیریت علمی و شاخصهای دقیق امکانپذیر نیست.
یونسی رستمی با اشاره به جهش اقتصادی و آغاز کارگاه سازندگی در مازندران، خود را “نماینده و صدای کارگران” معرفی کرد.
استاندار مازندران از تکمیل نیمی از پروژههای نیمهتمام استان خبر داد و افزود: ۵۰۰ پروژه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
نماینده مازندران سپس به چالش «ناترازی انرژی» در استان پرداخت و توضیح داد: مازندران در پیک مصرف به ۴ هزار مگاوات برق نیاز دارد، در حالی که تولید کنونی تنها ۲۶۰۰ مگاوات است که به معنای ۱۴۰۰ مگاوات کمبود است؛ وعده داد که تا پایان سال جاری، ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق جدید به ظرفیت تولید استان افزوده خواهد شد.
یونسی رستمی همچنین از وضعیت نامناسب درمان، بهویژه در بخش تامین اجتماعی استان، انتقاد کرد و بر لزوم بهرهبرداری کامل از پروژهها تاکید کرد.
وی همچنین اهمیت مهارتآموزی کارگران» و تشکیل «کارگروه سالمندان» را به دلیل افزایش جمعیت سالمند استان گوشزد کرد.
استاندار مازندران به مشکلات «پسماند» استان اشاره کرد و اعلام کرد: این مسئله با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی پیگیری و حل خواهد شد.
یونسی با تاکید بر محدودیت منابع مالی استان، خاطرنشان کرد: پروژهها باید بهگونهای تعریف شوند که قابلیت تکمیل داشته باشند تا از آسیب به اقتصاد استان جلوگیری شود.