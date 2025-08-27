خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف سیگار قاچاق از یک واحد صنفی بین راهی

کشف سیگار قاچاق از یک واحد صنفی بین راهی
کد خبر : 1678930
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان البرز از کشف 2 هزار و 40 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق از یک واحد صنفی بین راهی درحومه شهر محمدیه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان مهر در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش کالای دخانی قاچاق در یک واحد صنفی بین راهی در حومه شهر محمدیه بررسی موضوع در دستورکار ماموران امنیت عمومی این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، به واحدصنفی مورد نظر اعزام و در بازدید ازآن، تعداد 2هزارو 40 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر 40 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور