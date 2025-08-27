کشف سیگار قاچاق از یک واحد صنفی بین راهی

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان مهر در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش کالای دخانی قاچاق در یک واحد صنفی بین راهی در حومه شهر محمدیه بررسی موضوع در دستورکار ماموران امنیت عمومی این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، به واحدصنفی مورد نظر اعزام و در بازدید ازآن، تعداد 2هزارو 40 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان البرز با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده برابر نظر کارشناسان بالغ بر 40 میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

