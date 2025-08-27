افزایش ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا طی پنج ماه نخست سال

به گزارش ایلنا، عبدالرضا محمودی در تشریح این خبرگفت: در این مدت، حدود ۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون مگاوات‌ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است. بیش از ۷۲ درصد این انرژی از واحدهای بخار و حدود ۲۸ درصد آن از بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده است.

وی با اشاره به تحقق حدود ۵۳ درصد از تعهدات سالانه نیروگاه در این مدت، بیان کرد: نگهداری و بهره‌برداری از واحدهای بخار نیروگاه که اکنون نزدیک به ۴۷ سال از عمر آنها می‌گذرد، بسیار دشوار و حساس است. فرسودگی تجهیزات به ویژه در بخش‌های سوخت و احتراق، چالش‌های بزرگی در حفظ آمادگی واحدها برای تولید پایدار انرژی ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: با این وجود، تلاش و همت جهادی کارکنان متخصص نیروگاه، حتی در شرایط سخت از جمله دوران جنگ تحمیلی، موجب شده است تا آمادگی واحدها برای تأمین مستمر برق کشور حفظ شده و عملکرد مطلوبی در پیک مصرف امسال به ثبت برسد.

محمودی با تقدیر از همکاری هموطنان در مدیریت مصرف برق، تاکید کرد: تابستان امسال که یکی از گرم‌ترین تابستان‌های دهه‌های اخیر است، تقاضا برای برق به ویژه در سیستم‌های سرمایشی افزایش یافته و مسئولیت کارکنان صنعت برق در تأمین بی‌وقفه برق بیشتر شده است. آنها در شرایط دشوار دمایی و محیطی با تمام توان تلاش می‌کنند تا مشکلات کمتری در پیک مصرف سال جاری ایجاد شود.

