افزایش ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا طی پنج ماه نخست سال
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا از افزایش ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا طی پنج ماه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا محمودی در تشریح این خبرگفت: در این مدت، حدود ۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون مگاواتساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است. بیش از ۷۲ درصد این انرژی از واحدهای بخار و حدود ۲۸ درصد آن از بلوک سیکل ترکیبی به دست آمده است.
وی با اشاره به تحقق حدود ۵۳ درصد از تعهدات سالانه نیروگاه در این مدت، بیان کرد: نگهداری و بهرهبرداری از واحدهای بخار نیروگاه که اکنون نزدیک به ۴۷ سال از عمر آنها میگذرد، بسیار دشوار و حساس است. فرسودگی تجهیزات به ویژه در بخشهای سوخت و احتراق، چالشهای بزرگی در حفظ آمادگی واحدها برای تولید پایدار انرژی ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: با این وجود، تلاش و همت جهادی کارکنان متخصص نیروگاه، حتی در شرایط سخت از جمله دوران جنگ تحمیلی، موجب شده است تا آمادگی واحدها برای تأمین مستمر برق کشور حفظ شده و عملکرد مطلوبی در پیک مصرف امسال به ثبت برسد.
محمودی با تقدیر از همکاری هموطنان در مدیریت مصرف برق، تاکید کرد: تابستان امسال که یکی از گرمترین تابستانهای دهههای اخیر است، تقاضا برای برق به ویژه در سیستمهای سرمایشی افزایش یافته و مسئولیت کارکنان صنعت برق در تأمین بیوقفه برق بیشتر شده است. آنها در شرایط دشوار دمایی و محیطی با تمام توان تلاش میکنند تا مشکلات کمتری در پیک مصرف سال جاری ایجاد شود.