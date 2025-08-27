به گزارش ایلنا از خوزستان، غلامرضا گل‌محمدی در حاشیه آیین افتتاح سیلوی ۳۰ هزار تنی گندم در بخش مرکزی شوش اظهار داشت: «خوزستان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در کشور است و در حال حاضر هشت سیلوی ذخیره گندم با ظرفیت‌های مختلف در این استان در حال ساخت و تکمیل است.»

وی با بیان اینکه ده‌ها سیلو در کشور در حال افتتاح یا ساخت است، افزود: «شوش به عنوان قطب تولید گندم استان خوزستان نقش مهمی در تأمین این محصول راهبردی دارد.»

به گفته گل‌محمدی، علاوه بر بهره‌برداری از سیلوی ۳۰ هزار تنی شوش، سه سیلوی دیگر با پیشرفت ۵۰ درصد در این شهرستان در حال ساخت هستند. وی تصریح کرد: «پیش‌بینی می‌شود هشت سیلوی در حال ساخت در خوزستان تا هشت ماه آینده تکمیل شوند.»

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این سیلوها، مشکلی برای ذخیره گندم استان و کشور در سال آینده وجود نداشته باشد.

سیلوی ۳۰ هزار تنی گندم با اعتبار ۶۳۰ میلیارد ریال روز سه‌شنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید.

خوزستان سالانه با تولید ۱۷.۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل معادل ۱۴ درصد کل تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و در رتبه نخست قرار دارد.

در شهرستان شوش نیز سالانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تُن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود و این شهرستان از قطب‌های اصلی تولید گندم و کلزا در کشور است. پارسال ۲۰ هزار و ۵۰۰ تُن کلزا و ۱۲۲ هزار تُن گندم از کشاورزان شوش و کرخه خریداری شد.

