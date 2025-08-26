خبرگزاری کار ایران
بهره‌برداری از 57 پروژه همزمان با هفته دولت در استان مرکزی

کد خبر : 1678511
استاندار مرکزی به بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان دلیجان اشاره کرده و گفت: 57 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار 14 هزار و 570 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این شهرستان بهره‌برداری شد. بهره‌برداری از این تعداد پروژه برای 1860 نفر اشتغال ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان دلیجان به مناسبت هفته دولت، افزود: بهره‌برداری از مدرسه 12 کلاسه خیرساز، بهره‌برداری از یک واحد نساجی و یک کشتارگاه بلدرچین از جمله پروژه‌های بهره‌برداری شده در این شهرستان بود.

وی ادامه داد: مردم با مشارکت فعال خود در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گام‌های بلندی در راستای تأمین انرژی پایدار برداشته‌اند و نتیجه این تلاش‌ها به زودی در استان مشهود خواهد بود. امروز 5 نیروگاه خورشیدی و دیروز 41 واحد خانگی نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسید.

استاندار مرکزی به تلاش‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تلاش خادمان مردم کم‌کم به نتیجه می‌رسد و از این ناترازی‌های انرژی که مردم صنعتگران و کشاورزان را آزار می‌دهد عبور خواهیم کرد.

