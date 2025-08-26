به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان دلیجان به مناسبت هفته دولت، افزود: بهره‌برداری از مدرسه 12 کلاسه خیرساز، بهره‌برداری از یک واحد نساجی و یک کشتارگاه بلدرچین از جمله پروژه‌های بهره‌برداری شده در این شهرستان بود.

وی ادامه داد: مردم با مشارکت فعال خود در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، گام‌های بلندی در راستای تأمین انرژی پایدار برداشته‌اند و نتیجه این تلاش‌ها به زودی در استان مشهود خواهد بود. امروز 5 نیروگاه خورشیدی و دیروز 41 واحد خانگی نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری رسید.

استاندار مرکزی به تلاش‌های مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تلاش خادمان مردم کم‌کم به نتیجه می‌رسد و از این ناترازی‌های انرژی که مردم صنعتگران و کشاورزان را آزار می‌دهد عبور خواهیم کرد.

