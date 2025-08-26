مدیر حوزه علمیه فارس:
رسالت حوزه علمیه فراتر از آموزش و تدریس است
مدیر حوزه علمیه استان فارس بر اهمیت نقش حوزه علمیه در شکلدهی به تاریخ و هدایت افکار عمومی تأکید کرد و گفت: حوزه با حضور فعال در جامعه، امکان تحقق رسالتهای تاریخی خود را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا محمودی امروز ٤ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: هدف از این جلسه کمک به تحقق رسالت خطیر خبرنگاران در تغییر افکار عمومی است و تأکید کرد همه اعضای حوزه با دانش، تخصص و تجربه خود میتوانند در این مسیر نقشآفرین باشند.
محمودی تصریح کرد: حوزه علمیه تنها به آموزش و تدریس محدود نمیشود و سابقه طولانی آن در تولید علم و پرورش عالمان متعهد، نشاندهنده رسالت گسترده آن در جامعه است.
امام جمعه موقت شیراز گفت: یکی از رسالتهای مهم حوزه، تولید علم در زمینههای مختلف اسلامی و تجربی و پرورش عالمان متعهد است که میتوانند علاوه بر تحصیل، مردم را هدایت دینی و اخلاقی کنند.
وی افزود: رسالت دیگر حوزه، فعالیت برون حوزوی و نقشآفرینی در مقابله با تهدیدهای دشمن است و به نمونههایی از تاریخ اشاره کرد، از جمله قیام تنباکو که الهامبخش شخصیتهای صلحطلب و اصلاحطلب مانند گاندی شد، و همچنین انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی که نشاندهنده حضور فعال حوزه در عرصههای اجتماعی و سیاسی است.
مدیر حوزه علمیه استان فارس چهارمین رسالت حوزه را تولید و تبیین اندیشه اسلام در نظامهای اجتماعی، سیاسی و خانواده عنوان کرد و گفت: حوزه علمیه ظرفیت شکلدهی به تمدن مهدوی را دارد و تحقق این رسالتها نیازمند اطلاعرسانی درست به مردم است.
محمودی ادامه داد: حضور مردم در صحنههای اجتماعی، از جمله جنگ 12 روزه، نمونهای از تحقق این رسالت است.
مدیر حوزه علمیه فارس فعالیتهای جهادی طلاب را تشریح کرد و گفت: طلاب در مدارس و مساجد حضور فعال دارند و در شرایط بحرانی از جمله شیوع ویروس و مسائل اجتماعی ورود پیدا کردهاند.
امام جمعه موقت شیراز تصریح کرد: استان فارس بیشترین تعداد طلبه فعال در آموزش و پرورش کشور را دارد و این افراد با روحیه جهادی، اثرات مثبت خود را در جامعه نشان دادهاند.
وی به مسائل معیشتی و مسکن طلاب اشاره کرد و گفت: حوزه اقدامات لازم برای رفع مشکلات اقتصادی و حمایت از طلاب را دنبال میکند و تأکید کرد رسانهها باید نقش مطالبهگری خود را از مسئولین جدی بگیرند تا کاستیها و سوء مدیریتها کاهش یابد.
محمودی با اشاره به اهمیت پاسخگویی مسئولین افزود: خبرنگاران باید عملکرد نهادها را زیر نظر داشته باشند تا حوزه علمیه و سایر نهادها در مقابل مردم پاسخگو باشند. همکاری حوزه علمیه و رسانهها میتواند مسیر تحقق رسالت تاریخی حوزه را هموارتر کند و فرهنگ و اخلاق جامعه را ارتقا دهد.
وی همچنین به نقش حوزه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی اشاره کرد و گفت: طلبهها با اقدامات جهادی خود از جمله در مدارس، منابر، تریبونهای نماز جمعه و گروههای جهادی، نقش برجستهای در هدایت جامعه داشتهاند.
محمودی تصریح کرد: طلاب خانم و آقا در مدارس حضور فعال دارند و بر اساس ارزیابیها، تلاشهای آنها اثرات مثبت و قابل توجهی در جامعه داشته است.
مدیر حوزه علمیه فارس در ادامه به هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، استانداری و دیگر نهادها برای راهاندازی قرارگاههای جهادی و مدیریت بحرانها اشاره کرد و گفت: این اقدامات برای پاسخگویی به مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه انجام شده است.
وی بر اهمیت مطالبهگری رسانهها و خبرنگاران تأکید کرد و افزود: خبرنگاران باید با جدیت نقش خود را در نظارت بر مسئولین ایفا کنند تا جامعه شاهد عملکرد شفاف و پاسخگویی موثر باشد.