کشف بیش از 3 هزار نخ سیگار قاچاق در آبیک

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در بیان جزئیات این خبر گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا، نظارت و بازدید از واحد های صنفی در دستور کار ماموران امنیت عمومی این شهرستان قرارگرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به 5 واحد صنفی مراجعه و در بازدید ازآن ها، تعداد 3 هزار و 487 نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش 70 میلیون ریال کشف و برای 5 نفر پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک خاطرنشان کرد: مشارکت و تعامل مردمی با پلیس و اعلام به موقع هر گونه موارد مشکوک نقش بسزایی در کاهش انواع جرایم و عملکرد به موقع پلیس دارد.

