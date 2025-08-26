گره ترافیکی غرب شیراز باز می شود
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: با بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح شهید سیدحسن نصرالله بهعنوان نقطه آغاز فاز دوم بزرگراه شهید آیتالله رئیسی، گلوگاه مهم ترافیکی در غرب شیراز برطرف شده و شبکه ارتباطی بلوار آفرینش، بلوار دکتر حسابی و بزرگراه حسینیالهاشمی بهشکل مؤثر به هم متصل میشود.
به گزارش ایلنا، محمد امین در خصوص افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید سیدحسن نصرالله اعلام کرد: با بهرهبرداری از این تقاطع که بهعنوان نقطه آغاز فاز دوم بزرگراه شهید آیتالله رئیسی طراحی شده است، تحولی مهم در شبکه حملونقل کلانشهر شیراز رخ میدهد.
وی افزود: این پروژه ضمن اتصال فاز دوم بزرگراه شهید آیتالله رئیسی به بلوار آفرینش و بلوار دکتر حسابی، دسترسی به بزرگراه حسینیالهاشمی را نیز از طریق لوپهای موجود فراهم میکند.
امین گفت: با پیشرفت مداوم پروژه تقاطع شهید سیدحسن نصرالله، یکی از مهمترین گلوگاههای ترافیکی شیراز در مسیر روانسازی قرار گرفته و اتصال مؤثر میان بلوار آفرینش، بلوار دکتر حسابی و حسینیالهاشمی در حال شکلگیری است. این اقدام موجب تسهیل تردد شهروندان و کاهش زمان سفر در این محور خواهد شد.
معاون شهردار شیراز در ادامه گفت: بزرگراه شهید آیتالله رئیسی، به طول ۱۶ کیلومتر و در چهار فاز برنامهریزی شده است. فاز اول از بزرگراه حسینیالهاشمی تا تقاطع آفرینش اجرا و بهرهبرداری شده و اکنون زیر بار ترافیک قرار دارد. فاز دوم نیز با اتصال تقاطع آفرینش به شهرک گلستان و تقاطع غیرهمسطح شهید سیدحسن نصرالله در حال تکمیل است که پس از بهرهبرداری، خودروهای عبوری میتوانند بدون ورود به شهر مسیر خود را ادامه دهند. این اقدام بهطور مؤثر در روانسازی ترافیک و کاهش بار ترافیکی شیراز نقشآفرینی خواهد کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این تقاطع غیرهمسطح، علاوه بر بهبود دسترسی و کاهش زمان سفر، موجب افزایش ایمنی تردد، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندههای زیستمحیطی میشود و نقشی مهم در توسعه زیرساختهای شهری و خدمترسانی بهتر به شهروندان دارد.
امین همچنین بیان داشت: تکمیل فاز دوم بزرگراه شهید آیتالله رئیسی، امکان عبور روان خودروها از مسیرهای شمال و غرب استان فارس بهسوی استانهای جنوبی و بالعکس را بدون ورود به شهر فراهم میکند و بخش مهمی از ترافیک درونشهری را کاهش میدهد. افتتاح تقاطع شهید سیدحسن نصرالله در هفته دولت، نمونهای روشن از تعهد شهرداری شیراز به توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.