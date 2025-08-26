هورالعظیم در آستانه بحران زیستمحیطی؛ گسترش آتشسوزیها و تهدید سلامت خوزستانیها
با خشک شدن ۹۹ درصد بخش عراقی تالاب هورالعظیم و افزایش آتشسوزیها به بیش از ۳۳ هزار نقطه، کارشناسان نسبت به پیامدهای گسترده زیستمحیطی و تهدید سلامت مردم خوزستان هشدار میدهند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، هورالعظیم، یکی از بزرگترین تالابهای مرزی ایران و عراق، روزگاری مأمن پرندگان مهاجر و منبع زیست بسیاری از گونههای گیاهی بود، اما امروز نفسهایش به دود بدل شده است.
موسی مدحجی، رئیس اداره احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، در گفتوگویی هشدار داد: «۹۹ درصد بخش عراقی تالاب خشک است و از اسفندماه گذشته تاکنون حدود ۳۳ هزار نقطه آن دچار خودسوزی شده است.»
به گفته او، علت اصلی تداوم این فاجعه کمبود آب و مدیریت نادرست منابع آبی در دو سوی مرز است: «تا زمانی که آب از سمت عراق به تالاب هدایت نشود یا بارندگی نداشته باشیم، وضعیت بهبود نخواهد یافت.»
آمارها نشان میدهد که سطح آتشسوزی از ۱۸ هزار هکتار در سال ۹۷ به حدود ۲۵ هزار هکتار رسیده است. این در حالی است که دود ناشی از این آتشها، بسته به جهت باد، گاه خوزستان و گاه شهرهای عراق را درگیر میکند.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند نهتنها حیات تالاب را به مخاطره میاندازد بلکه سلامت هزاران نفر از ساکنان منطقه را نیز تهدید میکند؛ بحرانی که میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای دو کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا، در شهرهای غرب خوزستان و روستاهای پیرامون تالاب، مردم روزهای دودآلود را با سرفههای ممتد، تنگی نفس، افت کیفیت هوا و کاهش درآمدهای کشاورزی و دامداری سپری میکنند. خانوادههایی که زندگیشان به این تالاب گره خورده، اکنون با ناامیدی به آینده مینگرند و چشم به رهاسازی آب یا بارانهای نجاتبخش دوختهاند.