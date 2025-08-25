توقیف ۱۱ دستگاه خودروی شوتی و دو عدد مشک ماری متعلق به قاچاقچیان سوخت در میناب

به گزارش ایلنا، ابراهیم طاهری با اشاره به تداوم طرح تشدید مقابله با قاچاق سوخت در این شهرستان، گفت: بر این اساس طی شبانه‌روز گذشته، طی عملیات‌های جداگانه‌ای در مناطق مختلف از شهرستان میناب، هزاران لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

طاهری با اعلام این خبر گفت: در راستای دستورات ریاست قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی انرژی و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب با همکاری ضابطان قضایی نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی اقدام کرده است.

وی بیان کرد: بر این اساس طی ۲۴ ساعت اخیر، در عملیات‌های جداگانه‌ای در روستاهای سرنی و کفه حاجی آباد و بخش توکهور و هشتبندی در مجموع بیش از ۱۷۴ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

طاهری تصریح کرد: در نتیجه اقدامات مأموران در مناطق مذکور ۱۱ دستگاه خودروی شوتی و نیسان متعلق به قاچاقچیان سوخت توقیف و بیش از ۱۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق نیز کشف و ضبط شده است.

دادستان میناب همچنین اظهار داشت: پس از صدور دستور قضایی، مأموران پایگاه دریابانی مستقر در شهرستان میناب ضمن افزایش گشت‌های دریایی موفق شدند که تعداد دو عدد مشک ماری حاوی بیش از ۱۵۸ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حوادث تلخ و ناگوار جاده ای اخیر ناشی از تردد بی ضابطه خودروهای سوخت بر در محورهای مواصلاتی استان و با عنایت به مطالبه عمومی در این خصوص، مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت در جاده ها به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد و این مهم با رصد اطلاعاتی و عملیاتی و کارآمد سازی نظارت‌ها به صورت جدی پیگیری می‌شود.

