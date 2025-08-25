سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز:
تیم فجر با انگیزه و آماده برای لیگ برتر است
سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز گفت: تیمش با انگیزه بالا و براساس کار تیمی آماده ارائه بهترین عملکرد در لیگ برتر است و نیازی به تشکر برای زحمات انجام شده نیست.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی عصر امروز سوم شهریور در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل گلگهر سیرجان با اشاره به صعود تیم فجر به لیگ برتر و نقش کار تیمی همه اعضا، ابراز امیدواری کرد: تیم فجر سپاسی امسال نیز در زمینه بازی و نتیجهگیری عملکرد خوبی داشته باشد و به خدمتگزاری برای استان فارس ادامه دهد.
قربانی افزود: در بازی اول تیم مقابل پرسپولیس، بازیکنان انگیزه بالایی از بازی گرفتند، اما این به معنای نادیدهگرفتن ضعفها نیست. تیم هنوز ١٠٠ درصد آماده نیست زیرا بازیکنان در زمانهای مختلف به تیم ملحق شدهاند و از نظر بدنی بالانس کامل ندارند. برخی بازیکنان توان بازی محدودی دارند و در هفتههای نخست نیاز به صبر است تا از نظر بدنی به شرایط مطلوب برسند.
سرمربی تیم فجر سپاسی ادامه داد: از نظر تاکتیکی، بازیکنان عملکرد بسیار خوبی داشتهاند، اما یک لحظه غفلت باعث شد سه امتیاز حق تیم از دست برود؛ تیم ما در بازیهای آینده فوتبال بهتری ارائه میدهد و از همه اعضای باشگاه که در آمادهسازی ورزشگاه پارس تلاش کردهاند، تشکر میکنم.
قربانی در پایان یادآور شد: هنوز چمن ورزشگاه را ندیده و روی آن تمرین انجام نشده است، اما از نظر شرایط میزبانی هیچ تفاوتی با تیمهای دیگر مانند سیرجان نداریم و امیدواریم این شرایط لطمهای به کیفیت بازی تیم وارد نکند.