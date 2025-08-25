فردا بازی مهمی مقابل فجر سپاسی داریم

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار امروز سوم شهریور در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل فجر سپاسی از شرایط تمرینی تیم خود انتقاد کرد و افزود: با تاخیر به این کنفرانس رسیدم و بابت آن عذرخواهی می‌کنم. امروز ۵ تا ٦ ساعت با اتوبوس از سیرجان به شیراز آمدیم و در زمین تمرینی تمرین کردیم که کیفیت مناسبی نداشت. اصلا نمی‌توانستیم به‌راحتی تمرین کنیم و تنها ۳۰ تا ۴۰ دقیقه نرمش کردیم.

تارتار با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و فراهم کردن امکانات مناسب برای مربیان، تصریح کرد: قوانینی باید وضع شود که مربی بتواند با ذهن آرام و شرایط مناسب صحبت کند.

وی درباره تیم فجر سپاسی گفت: این تیم با ثبات فنی دو‌ساله و کادر فنی مستحکم، تیمی آماده برای لیگ برتر است. بازی قبلی آن‌ها با پرسپولیس را ارزیابی کرده‌ایم و پلن‌های مختلف حمله آن‌ها را می‌شناسیم. همچنین بازی‌های گذشته خود تیم گل‌گهر نشان می‌دهد که تیم ما شخصیت و توانایی خوبی دارد. در ۵ بازی اخیر، تیم‌ها معمولا با اختلاف یک گل پیروز شده‌اند و ما با مهاجمین کنونی تلاش می‌کنیم فوتبال را به گل تبدیل کنیم.

تارتار درباره ورزشگاه پارس گفت: این اولین میزبانی پارس در لیگ برتر است؛ ورزشگاه بسیار زیبایی است و باید از تمامی امکانات رفاهی و زمین چمن مناسب استفاده شود تا کیفیت بازی حفظ شود.

وی همچنین درباره سبک بازی تیم خود اظهار داشت: تیم من وقتی گل می‌زند، عقب نمی‌نشیند و همواره به‌دنبال ضدحمله و بازی تهاجمی است. بازیکنان خوبی در اختیار داریم که توانسته‌اند هم گل بزنند و هم گل دریافت نکنند.

انتهای پیام/