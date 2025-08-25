سرمربی تیم گلگهر سیرجان:
فردا بازی مهمی مقابل فجر سپاسی داریم
سرمربی تیم گلگهر سیرجان با ابراز خوشحالی از حضور نمایندهای از استان فارس در لیگ برتر، گفت: فردا بازی بسیار مهم پیشرو داریم. تیم فجر با کادر فنی ثبات خوبی دارد و دو سال است که تفکراتش را در تیم حاکم کرده است. ما تیم را آنالیز کردهایم و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کردهایم؛ حملات سریع و ارسالها میتواند برای ما خطرساز باشد، اما امیدواریم با ارائه یک بازی خوب و تماشاگرپسند، سه امتیاز را کسب کنیم.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار امروز سوم شهریور در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل فجر سپاسی از شرایط تمرینی تیم خود انتقاد کرد و افزود: با تاخیر به این کنفرانس رسیدم و بابت آن عذرخواهی میکنم. امروز ۵ تا ٦ ساعت با اتوبوس از سیرجان به شیراز آمدیم و در زمین تمرینی تمرین کردیم که کیفیت مناسبی نداشت. اصلا نمیتوانستیم بهراحتی تمرین کنیم و تنها ۳۰ تا ۴۰ دقیقه نرمش کردیم.
تارتار با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و فراهم کردن امکانات مناسب برای مربیان، تصریح کرد: قوانینی باید وضع شود که مربی بتواند با ذهن آرام و شرایط مناسب صحبت کند.
وی درباره تیم فجر سپاسی گفت: این تیم با ثبات فنی دوساله و کادر فنی مستحکم، تیمی آماده برای لیگ برتر است. بازی قبلی آنها با پرسپولیس را ارزیابی کردهایم و پلنهای مختلف حمله آنها را میشناسیم. همچنین بازیهای گذشته خود تیم گلگهر نشان میدهد که تیم ما شخصیت و توانایی خوبی دارد. در ۵ بازی اخیر، تیمها معمولا با اختلاف یک گل پیروز شدهاند و ما با مهاجمین کنونی تلاش میکنیم فوتبال را به گل تبدیل کنیم.
تارتار درباره ورزشگاه پارس گفت: این اولین میزبانی پارس در لیگ برتر است؛ ورزشگاه بسیار زیبایی است و باید از تمامی امکانات رفاهی و زمین چمن مناسب استفاده شود تا کیفیت بازی حفظ شود.
وی همچنین درباره سبک بازی تیم خود اظهار داشت: تیم من وقتی گل میزند، عقب نمینشیند و همواره بهدنبال ضدحمله و بازی تهاجمی است. بازیکنان خوبی در اختیار داریم که توانستهاند هم گل بزنند و هم گل دریافت نکنند.