تجمع کارگران حراست «میدان نفتی یادآوران» در مقابل استانداری خوزستان
کارگران: پیمانکار پول زیادی از کارفرما میگیرد اما کف دستمزد را میدهد
کارگران شرکتی حراست «میدان نفتی یادآوران» در اعتراض به میزان پایین دستمزد و حقوق، در مقابل استانداری خوزستان، تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز دوشنبه سوم شهریور ماه، کارگران شرکتی حراست میدان نفتی یادآوران، پیش از ظهر باوجود گرمای طاقتفرسا با دمای بیش از ۴۰ درجه و میانگین رطوبت ۱۷ درصد، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، دست به تجمع زدند تا صدای اعتراض خود را نسبت به وضعیت شغلی شان به گوش نماینده عالی دولت در استان برسانند.
این کارگران پیمانی معتقدند که در صنایع نفت و گاز، سد و مانعی به اسم پیمانکار وجود دارد که نقش واسطهگر و دلال را ایفا میکند. آنها نسبت به این مسئله بسیار گلایهمند و معترض بودند و حذف پیمانکار را مفیدتر و بهینهتر از حضورش میدانند.
این کارگران با اشاره به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق خود، میگویند: حقوقی و دستمزد ما متناسب با مزد تعیین شده از سوی ادارهکار هست و پیمانکار در مقابل آن مبلغ قابل توجهای که از کارفرما میگیرد و یک حقوق حداقلی به ما پرداخت میکند.
این کارگران با سابقهی کاری بالا، مدت زیادی هست که در شرکت میدان نفتی یادآوران مشغول به کار هستند اما در توضیح چتر حمایتی و متولی، گفتند: درحالی که همهی ما دارای سوابق کاری قابل توجهی هستیم اما نه به عنوان زیر مجموعه نفت ما را میشناسند و نه به عنوان نیروی پیمانکار، چرا که حتی در سامانه ساپنا هم نامنویسی صورت نگرفته است. (یک سامانه اطلاعاتی در شرکت ملی نفت ایران است که به منظور مدیریت پیمانکاران نیروی انسانی در صنعت نفت طراحی شده است)
این کارگران میگویند: سال ۹۵ این میدان نفتی افتتاح و به بهرهبرداری رسید و آن زمان تحت پوشش و زیرمجموعه پیمانکار بودیم و بعد از آن تا به امروز هیچ مجموعهای متولی ما نیست.