مراسم تشییع پیکر شهید جوکار در شیراز برگزار شد
مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید والامقام استواریکم «سجاد جوکار» در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید والامقام استواریکم سجاد جوکار با حضور فرمانده انتظامی استان فارس، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه شیراز، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معظم شهدا و مردم شهید پرور در حرم شاهچراغ (ع) برگزار و در گلزار شهدای دارالرحمه شهر شیراز در خاک آرام گرفت.
نماینده ولیفقیه و امامجمعه شیراز در این مراسم، طی سخنانی گفت: این تفکر در خانوادههای معظم شهدا که پیروان واقعی حضرت علی (ع) هستند، موج میزند.
آیتالله لطف الله دژکام افزود: وقتی پدر این شهید والامقام با اراده، با صلابت و با قوت قلب سخن میگویند، این موضوع مایه افتخار برای همه ما است.
در ادامه، فرمانده انتظامی استان فارس ضمن تبریک و تسلیت شهادت این شهید والامقام، گفت: امروز اقتدار، عزت و سربلندی کشور مرهون جان فشانیها و رشادتهای شهدای گرانقدر است.
سردار عزیزاله ملکی افزود: کارکنان انتظامی با تاسی از ارباب خودشان امام حسین (ع) راه آزادگی و انسانیت را در پیش گرفتند و در مبارزه با ناامنی و در راستای تامین امنیت و آرامش مردم، سر از پا نمیشناسند.
سردار ملکی گفت: امروز باب شهادت بر روی کارکنان خدوم و زحمتکش مجموعه انتظامی باز است و ماموران جان بر کف انتظامی، با ایثار و رشادت مشغول خدمترسانی به مردم و تامین نظم و امنیت جامعه هستند.
فرمانده انتظامی فارس افزود: امیدوارم شهدای عزیز شفیع همه ما در روز قیامت باشند و همگی به مانند شهدا عاقبتبهخیر شویم.
شایان ذکر است، شهید والامقام استواریکم سجاد جوکار از کارکنان خدوم یگان تکاوری استان سیستانوبلوچستان بود که ٣٠ مردادماه سالجاری هنگام انجام ماموریت در شهرستان خاش استان سیستانوبلوچستان دچار سانحه و به شهادت رسید.