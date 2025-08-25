به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد بطحایی روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت سواحل مازندران ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای رجایی و باهنر بر لزوم ساماندهی سواحل و کاهش غریق در این استان تأکید کرد و گفت: انسجام ملی و وفاق ملت ایران، قوی‌ترین عامل در برابر ابرقدرت‌هاست و ساماندهی سواحل یکی از مصادیق این انسجام است.

بطحایی با اشاره به نجات جان ۱۳۵ نفر در سال گذشته، راه‌اندازی طرح‌های جدید برای کاهش آمار غریق را ضروری دانست و مازندران را در میان ۶ استان ساحلی، نیازمند توجه ویژه در اجرای طرح ساماندهی سواحل معرفی کرد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه ۶۰ درصد منابع باید به این طرح اختصاص یابد بر استفاده از ظرفیت سمن‌ها و گروه‌های داوطلب برای آموزش و گواهی سلامت تأکید کرد.

وی همچنین خواستار به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای نظارت، مقررات سخت‌گیرانه و تجهیزات و نیروی انسانی کافی در قالب طرح‌های جدید شد.

بطحایی بر لزوم تدوین برنامه کوتاه‌مدت برای شهریور ماه و برنامه بلندمدت برای سال آینده با همکاری تمام استان‌ها تأکید کرد و عنوان داشت: حداقل منابع در استان مازندران باید تا هفته آتی مشخص و دسته‌بندی شود.

بطحایی با استناد به تأکید استاندار مازندران، هرگونه احداث پلاژ دولتی و اماکن خصوصی در مسیر سواحل را خلاف قانون دانست و خواستار تخلیه فوری این اماکن شد.

وی هشدار داد: در صورت عدم تمکین نهادهای مربوطه، شورای امنیت ملی کشور با قاطعیت وارد عمل خواهد شد، چرا که این اماکن موجب از دست رفتن جان هم‌وطنانمان در سواحل می‌شود.

معاون وزیر کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه طی روزهای آینده با اولویت، بخشی از تجهیزات مورد نیاز سواحل مازندران را تأمین خواهد کرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه جامع هوشمند در سال آینده، شاهد کاهش چشمگیر تعداد غریق‌ها و کنترل و ساماندهی کامل سواحل استان باشیم.

