به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمدرضا رجبی‌مقدم، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، با اعلام این خبر گفت: در ماه‌های گذشته با هماهنگی این مؤسسه، شرکت ایران‌خودرو و پیگیری‌های نماینده مردم سرخس در مجلس، بر مزیت مسیر ریلی سرخس تأکید شد و در نهایت مقرر گردید که مواد اولیه کارخانجات خودروسازی، به‌ویژه ایران‌خودرو، از چین به سرخس حمل و سپس به مقاصد اصلی ارسال شود.

وی با اشاره به مزایای این اقدام افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل و دموراژ کالا، زمان انتقال محموله‌ها نیز از حدود ۵۰ روز به ۱۵ روز کاهش می‌یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس تأکید کرد: توسعه استفاده از کریدور شرق به غرب و مشارکت در طرح‌های بین‌المللی نظیر ابتکار کمربند و راه (BRI) چین نشان می‌دهد که ایران ظرفیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد ارزی از محل حمل‌ونقل و ترانزیت کالا دارد و می‌تواند نقش خود را در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه تقویت کند.

وی همچنین مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی این اقدام را برشمرد و گفت: افزایش ترانزیت ریلی به کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک جاده‌ای و ارتقای امنیت حمل‌ونقل منجر می‌شود.

رجبی‌مقدم با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در آینده حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: با ورود نخستین محموله از چین، ترانزیت ریلی در این منطقه به‌صورت عملیاتی آغاز شده و نباید اجازه داد کالاها به‌صورت متراکم در بنادر اصلی کشور دپو شوند. منطقه ویژه اقتصادی سرخس می‌تواند به آینده لجستیک شرق و شمال شرق کشور تبدیل شود.

وی در ادامه از تکمیل فازهای لجستیکی این منطقه خبر داد و افزود: فاز اول و دوم این پروژه با مساحتی بیش از ۲۰۰ هکتار شامل خطوط ریلی عریض و نرمال، سکوهای تخلیه و بارگیری، مخازن سوخت و امکانات تخلیه با ظرفیت یک میلیون تن به اتمام رسیده است.

رجبی‌مقدم همچنین حادثه اخیر در بندرعباس را هشداری جدی دانست و تأکید کرد: نباید اجازه داد کالاها در بنادر اصلی دپو شوند؛ منطقه ویژه اقتصادی سرخس و سایر مناطق هم‌راستا در مبادی مرزی می‌توانند راهکاری اساسی برای توسعه ظرفیت ترانزیت و حمل‌ونقل کشور باشند.

انتهای پیام/