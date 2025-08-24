ورود نخستین محموله ریلی ایرانخودرو از چین به منطقه ویژه اقتصادی سرخس
نخستین محموله بزرگ تمامریلی شامل قطعات و مواد اولیه کارخانههای ایرانخودرو از طریق کریدور ریلی شرق به غرب از چین وارد منطقه ویژه اقتصادی سرخس شد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمدرضا رجبیمقدم، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، با اعلام این خبر گفت: در ماههای گذشته با هماهنگی این مؤسسه، شرکت ایرانخودرو و پیگیریهای نماینده مردم سرخس در مجلس، بر مزیت مسیر ریلی سرخس تأکید شد و در نهایت مقرر گردید که مواد اولیه کارخانجات خودروسازی، بهویژه ایرانخودرو، از چین به سرخس حمل و سپس به مقاصد اصلی ارسال شود.
وی با اشاره به مزایای این اقدام افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای حمل و دموراژ کالا، زمان انتقال محمولهها نیز از حدود ۵۰ روز به ۱۵ روز کاهش مییابد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس تأکید کرد: توسعه استفاده از کریدور شرق به غرب و مشارکت در طرحهای بینالمللی نظیر ابتکار کمربند و راه (BRI) چین نشان میدهد که ایران ظرفیت قابلتوجهی برای کسب درآمد ارزی از محل حملونقل و ترانزیت کالا دارد و میتواند نقش خود را در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه تقویت کند.
وی همچنین مزایای زیستمحیطی و اقتصادی این اقدام را برشمرد و گفت: افزایش ترانزیت ریلی به کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک جادهای و ارتقای امنیت حملونقل منجر میشود.
رجبیمقدم با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در آینده حملونقل کشور خاطرنشان کرد: با ورود نخستین محموله از چین، ترانزیت ریلی در این منطقه بهصورت عملیاتی آغاز شده و نباید اجازه داد کالاها بهصورت متراکم در بنادر اصلی کشور دپو شوند. منطقه ویژه اقتصادی سرخس میتواند به آینده لجستیک شرق و شمال شرق کشور تبدیل شود.
وی در ادامه از تکمیل فازهای لجستیکی این منطقه خبر داد و افزود: فاز اول و دوم این پروژه با مساحتی بیش از ۲۰۰ هکتار شامل خطوط ریلی عریض و نرمال، سکوهای تخلیه و بارگیری، مخازن سوخت و امکانات تخلیه با ظرفیت یک میلیون تن به اتمام رسیده است.
رجبیمقدم همچنین حادثه اخیر در بندرعباس را هشداری جدی دانست و تأکید کرد: نباید اجازه داد کالاها در بنادر اصلی دپو شوند؛ منطقه ویژه اقتصادی سرخس و سایر مناطق همراستا در مبادی مرزی میتوانند راهکاری اساسی برای توسعه ظرفیت ترانزیت و حملونقل کشور باشند.