ایلنا گزارش میدهد؛
روایتی از خسارتهای خاموشی به لوازم خانگی/ برق که میرود، زندگی هم میسوزد
بوی بردِ سوختهی یخچال، سکوت کولر در اوج گرما و لپتاپی که دیگر روشن نمیشود؛ قطع و وصل ناگهانی برق این روزها خسارتی مستقیم بر دوش شهروندان گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناترازی برق امروز دیگر تنها به معنای خاموشی چندساعته نیست؛ بلکه در قالب وسایل سوخته، هزینههای سنگین تعمیر و خسارتهای روزمره خود را نشان میدهد. تا زمانی که این شکاف جبران نشود، هر بار وصل مجدد برق میتواند با یک «صدای تق» آغاز شود و به بوی سوختگی تازهای ختم شود.
الهام زارعی، شهروندی که به تازگی یخچال خریداری کرده است، می گوید: هفته گذشته در فاصلهای کوتاه، سه مرتبه برق قطع و وصل شد. پس از آن یخچال از کار افتاد و تعمیرکار اعلام کرد که برد اصلی سوخته است و هزینه تعمیر ۵ میلیون تومان برآورد شد، در حالی که هنوز اقساط خرید آن را پرداخت نکردهام.
سامیار حیدری، دانشجوی کارشناسی ارشد، عنوان می کند: زمانی که برق قطع و دوباره وصل شد، لپتاپ من دیگر روشن نشد. ابتدا آداپتور دچار آسیب شد و پس از آن مادربرد نیز از کار افتاد؛ خوشبختانه نسخه پشتیبان از فایلهایم داشتم، اما هزینه تعمیر تقریباً معادل نصف قیمت یک دستگاه جدید است.
کاظم بهنامفر، صاحب یک واحد صنفی سوپر مارکت در یکی از محله های شیراز، توضیح می دهد: در اثر قطعی برق، بخشی از بستنیهای یخچال ذوب شد و امکان فروش آنها از بین رفت. همچنین دستگاه کارتخوان نیز دچار اختلال شد. این موضوع موجب شد میزان فروش روزانه من به طور متوسط ۴۰ درصد کاهش یابد.
مهسا فلاحی شهروند شیرازی تصریح می کند:چنانچه زمان دقیق قطع برق اطلاعرسانی شود، خانوادهها قادر خواهند بود برنامهریزی لازم را انجام دهند. اما متاسفانه طبق جدول اعلامی قطع برق نمی شود گاهی اوقات نیم ساعت زودتر و گاهی به جای صبح ، شب برق می رود؛ این موضوع علاوه بر مختل شدن امور روزمره، وسایل برقی را نیز در معرض آسیب قرار می دهد.
نوید رادمهر، ساکن یکی از محلههای حاشیهای شهر شیراز می گوید: هزینه خرید محافظهای مناسب بالاست و بسیاری از خانوادهها توانایی تهیه آن را ندارند. با این حال، خسارتی که در اثر سوختن وسایل برقی ایجاد میشود، چند برابر بهای همان محافظ است.
پیمان نیکفر، تعمیرکار لوازم خانگی در شیراز در گفتگو با ایلنا عنوان می کند: در هفتههای اخیر، تعداد وسایل برقی آسیبدیده که به تعمیرگاه آورده میشوند، تقریباً دو برابر شده است. بیشتر موارد مربوط به کولرهای گازی و تلویزیونهاست. محافظهای معمولی در برابر بازگشت ناگهانی و شدید ولتاژ کارایی لازم را ندارند. به عنوان نمونه، یک کولر تنها با یکبار قطع و وصل ناگهانی دچار آسیب شد و هزینه تعمیر آن حدود ۱۰ میلیون تومان است.
درخواست برای جبران خسارت لوازم خانگی آسیبدیده در شیراز
نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز نیز در گفت و گو ایلنا با اشاره به وضعیت اخیر قطعی برق در شیراز گفت: این مشکل به شکل گستردهای بر زندگی مردم و فعالیت کسبوکارها تأثیر گذاشته است.
محمدجواد برومند افزود: قطعی مکرر برق باعث شده فعالیت بسیاری از مشاغل متوقف شود و مردم با مشکلات متعدد مواجه شوند.
نائب رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز با بیان اینکه فروشندگان نیز در این شرایط با مشکل مواجه شدهاند، افزود: بازار خرید و فروش لوازم خانگی عملاً به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات مالی به شدت کاهش یافته و بسیاری از مغازهها، حتی فروشگاههای بزرگ، با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدهاند.
برومند با اشاره به تأثیر قطعی برق بر کارمندان و فعالیت روزمره فروشندگان گفت: برخی مغازهها به دلیل کاهش تعداد مشتریان و عدم توانایی پرداخت حقوق کارمندان، فعالیت خود را محدود کردهاند و این وضعیت بر کل بازار لوازم خانگی تأثیر منفی گذاشته است.
وی بر اهمیت رسیدگی سریع به این مشکل و جبران خسارات لوازم خانگی آسیبدیده تأکید کرد.
مسیر قانونی دریافت خسارت وسایل برقی
بر اساس اعلام شرکت توانیر و وزارت نیرو، شهروندانی که در اثر نوسانات و قطع و وصل برق دچار خسارت به لوازم خانگی خود شدهاند، میتوانند با طی مراحل مشخص، درخواست جبران خسارت کنند.
طبق این دستورالعمل، مشترکان در گام نخست باید با تماس با سامانه ۱۲۱ شرکت توزیع برق، قطعی یا نوسان را ثبت و کد پیگیری دریافت کنند. در ادامه لازم است گزارش کارشناسی از سوی تعمیرکار مجاز یا کارشناس رسمی تهیه و علت آسیب دستگاه به طور مکتوب «نوسان یا قطع برق» اعلام شود.
ارائه فاکتور خرید وسیله یا قبض تعمیر نیز از دیگر مدارک ضروری است. پس از تشکیل پرونده در شرکت توزیع برق منطقهای و ارسال مدارک، موضوع در کمیسیون خسارت بررسی شده و در صورت تأیید، مبلغ خسارت به متقاضی پرداخت خواهد شد.