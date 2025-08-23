خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به رزیدنت جوان در روز پزشک در گرگان

حمله به رزیدنت جوان در روز پزشک در گرگان
کد خبر : 1677215
لینک کوتاه کپی شد.

حمله به رزیدنت جوان در بیمارستان شهید صیاد شیرازی با واکنش سریع پلیس و دستگاه قضایی مواجه شد.

به گزارش ایلنای گلستان، به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان، در روز پزشک – روزی که برای تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه و ایثارگرانه جامعه پزشکی نام‌گذاری شده است – متأسفانه حادثه‌ای تلخ در اورژانس این بیمارستان رخ داد. همراه یکی از بیماران به‌صورت ناگهانی اقدام به ضرب‌وشتم رزیدنت سال یک داخلی کرد که این اتفاق موجب شکستگی بینی این پزشک جوان شد. 

این حادثه در حالی رخ داد که پزشکان، به‌ویژه رزیدنت‌های جوان، با ساعات طولانی شیفت، فشارهای طاقت‌فرسا و دوری از خانواده، بار سنگین خدمت در خط مقدم درمان را به دوش می‌کشند. آنان شبانه‌روز در کنار بیماران حاضرند و سلامت مردم را بر آرامش و آسایش شخصی خود ترجیح می‌دهند؛ فداکاری‌هایی که کمتر دیده می‌شود اما شایسته بالاترین قدردانی است.

بلافاصله پس از این حادثه، با پیگیری ریاست بیمارستان و حضور سریع نیروهای انتظامی، فرد خاطی دستگیر و پس از تنظیم شکایت رسمی در کلانتری ۱۱ شهر گرگان، با دستور قاضی کشیک جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شد. 

ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه تأکید کرد: «مردم قدرشناس گلستان همواره قدردان تلاش‌ها و زحمات پزشکان و کادر سلامت بوده و هستند. حمایت گسترده اجتماعی و ابراز همدلی مردم شریف استان، دلگرمی بزرگی برای جامعه پزشکی است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بدانیم که پزشکان و پرستاران ما سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین‌اند؛ و روز پزشک فرصتی است برای اینکه دست در دست هم بگذاریم، قدردان آنان باشیم و امید را در مسیر خدمت و درمان زنده نگه داریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور