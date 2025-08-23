حمله به رزیدنت جوان در روز پزشک در گرگان

به گزارش ایلنای گلستان، به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان، در روز پزشک – روزی که برای تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه و ایثارگرانه جامعه پزشکی نام‌گذاری شده است – متأسفانه حادثه‌ای تلخ در اورژانس این بیمارستان رخ داد. همراه یکی از بیماران به‌صورت ناگهانی اقدام به ضرب‌وشتم رزیدنت سال یک داخلی کرد که این اتفاق موجب شکستگی بینی این پزشک جوان شد.

این حادثه در حالی رخ داد که پزشکان، به‌ویژه رزیدنت‌های جوان، با ساعات طولانی شیفت، فشارهای طاقت‌فرسا و دوری از خانواده، بار سنگین خدمت در خط مقدم درمان را به دوش می‌کشند. آنان شبانه‌روز در کنار بیماران حاضرند و سلامت مردم را بر آرامش و آسایش شخصی خود ترجیح می‌دهند؛ فداکاری‌هایی که کمتر دیده می‌شود اما شایسته بالاترین قدردانی است.

بلافاصله پس از این حادثه، با پیگیری ریاست بیمارستان و حضور سریع نیروهای انتظامی، فرد خاطی دستگیر و پس از تنظیم شکایت رسمی در کلانتری ۱۱ شهر گرگان، با دستور قاضی کشیک جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا منتقل شد.

ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه تأکید کرد: «مردم قدرشناس گلستان همواره قدردان تلاش‌ها و زحمات پزشکان و کادر سلامت بوده و هستند. حمایت گسترده اجتماعی و ابراز همدلی مردم شریف استان، دلگرمی بزرگی برای جامعه پزشکی است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بدانیم که پزشکان و پرستاران ما سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین‌اند؛ و روز پزشک فرصتی است برای اینکه دست در دست هم بگذاریم، قدردان آنان باشیم و امید را در مسیر خدمت و درمان زنده نگه داریم.

