ایلنا از البرز گزارش میدهد؛
کمآبی و هدررفت منابع؛ عامل فشار بر کلانشهرها و مهاجرت بیرویه
توقف مهاجرت به کلانشهرها؛ آغاز یک رویکرد اصولی در توسعه کشور
شهروندان کلانشهر کرج میگویند که افت فشار آب در بسیاری از روزهای تابستان، زندگی روزمره را دشوار کرده است. کارشناسان هم معتقدند که ادامه روند فعلی هدررفت انرژی و آب، تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی جدی به همراه دارد و توقف مهاجرت به کلانشهرها تنها با برنامهریزی اصولی و توزیع عادلانه منابع ممکن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز در روزهای اخیر بسیاری از کلانشهرها از جمله کرج با افت فشار و قطعی آب مواجه شدهاند؛ موضوعی که سبب نارضایتی شهروندان در فصل گرما شده است. در برخی مناطق نیز شرکت آبفا برای تأمین نیازهای اولیه مردم اقدام به آبرسانی سیار با تانکر کرده است.
کمبود آب و ناکارآمدی در مدیریت منابع آبی، باعث شده زندگی در برخی مناطق روستایی و شهرهای کوچک دشوار شود و مردم برای تأمین نیازهای خود به کلانشهرها مهاجرت کنند؛ موضوعی که فشار بر تأمین آب، برق و خدمات شهری در مراکز استانها و پایتخت را تشدید کرده است
گلایههای مردم از افت فشار آب
یکی از شهروندان کرجی با انتقاد از دو مرحله قطعی برق در این کلانشهر به ایلنا گفت: ما برای تابآوری آماده شدیم و به توصیه مدیران آبی، برای آپارتمان خود منبع و پمپ آب نصب کردهایم تا با افت فشار آب مواجه نشویم، اما اکنون با قطعی حداقلی چهار ساعته برق در روز، آب هم کاملاً قطع میشود.
این شهروند ادامه داد: در دو ماه گذشته فشار آب به قدری پایین بوده که حتی کولر آبی در طول روز به سختی روشن میشود و این موضوع زندگی روزمره در فصل تابستان را دشوار کرده است.
یکی دیگر از شهروندان کرجی نیز با اشاره به مشکلات زیرساختی توسعه شهری گفت: آب آشامیدنی منازل در برخی مناطق طی روزهای گذشته همراه با رسوب و گاهی گلآلود بوده و این موضوع باعث نارضایتی ساکنان شده است.
بارگذاری جمعیتی فراتر از ظرفیت اکولوژیکی، بحران آب را تشدید کرده است
داود نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز در گفتوگو با ایلنا ضمن تأکید بر اینکه تهران و البرز بیش از توان محیطی خود جمعیتپذیری کردهاند، گفت: ادامه بارگذاریهای غیرکارشناسی و توسعه شهرهای جدید، مدیریت بحران آب را غیرممکن میسازد و باید فرمان توقف این روند صادر شود.
نجفیان اظهار کرد: هر سال حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران و ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت البرز اضافه میشود؛ یعنی به اندازه جمعیت یک استان، تنها در این دو استان بارگذاری جدید صورت میگیرد. این در حالی است که ظرفیت اکولوژیکی این مناطق سالهاست اشباع شده است.
وی با انتقاد از سیاستهای توسعه شهری افزود: برجسازی در منطقه ۲۲ تهران و بارگذاری جمعیتی در شهرهای جدید البرز بدون توجه به منابع آب، خطای بزرگی است. توسعه شهرهای جدید با جمعیتپذیری ۶۷۰ هزار نفر در البرز در شرایطی صورت میگیرد که بخش زیادی از ساکنان آنها غیربومی هستند و عملاً این روند هیچ تناسبی با توان آبی استان ندارد.
مدیرعامل آب منطقهای البرز ادامه داد: امروز باید فرمان توقف رشد بیرویه جمعیت در این جغرافیا صادر شود، چراکه مدیریت منابع آب در چنین شرایطی امکانپذیر نیست. سیاست درست آن است که توسعه جمعیت به سمت مرزها و سواحل کشور هدایت شود.
نجفیان در بخش دیگری از سخنانش به مصرف بالای آب در کشور اشاره کرد و به ایلنا گفت: اگر فقط ۲۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب شرب صورت گیرد، هیچ مشکلی در تأمین آب نخواهیم داشت؛ اما سرانه مصرف در البرز ۲۴۶ لیتر است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی توسعهیافته کمتر از ۱۲۵ لیتر است.
وی تأکید کرد: بدون اصلاح الگوی مصرف و توقف بارگذاری جمعیت در مناطق فاقد ظرفیت، بحران آب در کشور روزبهروز عمیقتر خواهد شد.
لزوم کنترل مهاجرت و مدیریت جمعیت کرج برای جلوگیری از بحران زیرساختی
محمد اسدیان رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکت مردمی شورای اسلامی شهر کرج در گفتوگو با ایلنا ضمن تأکید بر ضرورت رصد و مدیریت جمعیت این کلانشهر گفت: رشد نامتوازن جمعیت بهویژه در اثر مهاجرت میتواند تعادل اکولوژیک و زیرساختهای حیاتی مانند آب، برق و گاز را با چالش جدی مواجه کند.
اسدیان اظهار داشت: یکی از مهمترین ضرورتهای مدیریت شهری در کرج، داشتن آمار دقیق از میزان ورود و استقرار جمعیت است.
به گفته وی، این اطلاعات باید از طریق سامانه املاک و سایر پایگاههای رسمی بهروز و رصد شود تا مشخص گردد چه تعداد از افراد از شهرستانها و استانهای دیگر به کرج مهاجرت کرده و در چه مناطقی بهویژه سکونتگاههای غیررسمی مستقر شدهاند.
عضو شورای شهر کرج با اشاره به اهمیت همزمان دو شاخص نرخ جانشینی جمعیت (TFR) و مهاجرت افزود: نرخ جانشینی طبیعی جمعیت در جهان به طور میانگین ۲.۳ است، در حالی که برای کرج و البرز این نرخ حدود ۱.۸ برآورد میشود. این به معنای کاهش طبیعی جمعیت است که میتواند تا حدود ۵ درصد از طریق مهاجرت جبران شود، اما اگر مهاجرت بیش از این میزان باشد، تعادل اکولوژیکی جمعیت به هم میخورد.
اسدیان ادامه داد: زمانی که نرخ مهاجرت بالاتر از ظرفیت جایگزینی شود، فشار مضاعفی بر زیرساختهایی همچون آب، گاز و برق وارد میآید و مدیریت شهری را در وضعیت بحرانی قرار میدهد. از این رو، مهاجرتپذیری استان البرز باید به شکل علمی و متوازن با ظرفیتهای زیستی و اقتصادی مدیریت شود.
وی در پایان بر لزوم توجه به الگوی مصرف شهروندان، مشارکت مردم در مدیریت پسماند و نقش مراکز پژوهشی در تصمیمسازیهای شهری تأکید کرد و به ایلنا گفت که این مباحث در دستور کار پژوهشهای شورای شهر قرار گرفته است.