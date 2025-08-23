نماینده مجلس عنوان کرد:
استفاده از پساب باید با سرعت بیشتری پیگیری شود
هنوز اعتبارات به طور کامل تخصیص نیافته است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: استفاده از پساب، اصلاح الگوی کشت و مکانیزه کردن کشاورزی باید با سرعت بیشتری پیگیری شود. برای مدیریت مصرف آب، ضروری است بخش صنعت و سایر بخشها از پساب استفاده کنند و بهرهبرداران بخش کشاورزی نیز الگوی کشت را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در جلسه شورای معاونین شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، افزود: متأسفانه تاکنون از پساب بهرهبرداری مطلوبی صورت نگرفته است. در این راستا ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا استفاده از پساب با برنامهریزیهای دقیق و اصولی به صورت مطلوب مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههای جدی این است که بخش زیادی از آب خروجی تصفیهخانه اراک بدون استفاده به تالاب میقان سرریز میشود و به هدر میرود. باید با برنامهریزی مناسب از این ظرفیت برای تأمین آب شرب و کشاورزی بهرهبرداری شود تا ضمن کاهش فشار بر منابع آبی، مدیریت بهتری در شرایط کمآبی ایجاد گردد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان عالیرتبه در حوزه آب پیشبینی کرده بودند که شهرستان اراک نیز مانند بسیاری از استانها و شهرستانهای کشور در ابتدای مرداد ماه با قطعی آب روبرو شود. چرا که به هر حال دبی سد کمالصالح اراک کاهش یافته و قطعی آب دور از انتظار نبود.
جمالیان به مدیریت منابع آبی در دسترس برای جلوگیری از تنشها و قطعی آب با تلاش مجموعه آبفای استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران آبفا، در شهرستان اراک تنها در یک منطقه محدود شاهد قطعی یک تا 2 روزه آب بودیم و در سایر نقاط این شهرستان چنین اتفاقی رخ نداد.
وی با اشاره به کاهش بارندگیها در سال جاری، بیان داشت: با توجه به اینکه پیشبینی میشود سال کمبارشی در پیش داشته باشیم و شهریور ماه سختی پیش رو باشد، امیدواریم با اقدامات خوب انجام شده بتوان این ماه را نیز مدیریت کرد. همچنین پاییز و زمستان را هم باید با برنامهریزی دقیق مدیریت کنیم تا مشکلی پیش نیاید.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: برای جلوگیری از تنش آبی مجموعه پرتلاش آبفا شبانهروزی در حال فعالیت هستند. از جمله حفر و شناسایی چاههای جدید، اجرای پروژههای تخصصی مانند فشارشکنها، نصب کنتورهای هوشمند، تعویض لولهها و سایر اقدامات فنی که با سرعت خوبی در حال انجام است.
جمالیان با اشاره به اقدامات گستردهای که در حوزه مدیریت آب در سطح استان مرکزی در حال اجرا است، ابراز داشت: علاوه بر اقدامات کوتاهمدت، برنامهریزیهای بلندمدتی نیز وجود دارد که نیازمند همکاری استاندار، امام جمعه و سایر مسئولان دستگاههای اجرایی است تا بتوانیم به صورت ریشهای مشکل تنش آبی را برطرف کنیم.
وی بر ضرورت تأمین بودجه تأکید داشته و اضافه کرد: بهرغم مساعدت و دستور وزیر نیرو مبنی بر تخصیص اعتبارات، هنوز این اعتبارات به طور کامل تخصیص نیافته است. به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داریم در کنار مجموعه آبفا پیگیر این موضوع باشیم تا همکاران از لحاظ ارگانهای نظارتی و مسائل اداری دچار مشکل نشوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با قدردانی از همراهی و همکاری مردم در رعایت الگوی مصرف آب، گفت: امیدوارم مردم با دقت نظر بیشتری در مصرف آب همکاری کنند و در مصرف آن صرفهجویی داشته باشند تا روزهای بحرانی به راحتی پشت سر گذاشته شود و شاهد قطعی آب در هیچ منطقهای نباشیم.