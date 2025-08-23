معاون وزیر صنعت:
۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات بهرهبرداران معادن چهارمحال و بختیاری تصویب شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه بیستمین سفر استانی این وزارتخانه به چهارمحال و بختیاری، از تصویب ۲۰ مصوبه برای رفع مشکلات بهرهبرداران معدنی این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وجیهالله جعفری در حاشیه بیستمین سفر استانی این وزارتخانه به چهارمحال و بختیاری در پایان میز خدمت با حضور بهرهبرداران معدنی استان اظهارداشت: ۲ هزار و ۵۰۰ برنامه عملیاتی در قالب ۷۰ کلانبرنامه تدوین شده که حوزههای اکتشاف، بهرهبرداری، ماشینآلات و تأمین مواد اولیه در یک سامانه مشخص قابل رصد است و پیشرفت فیزیکی این برنامهها به صورت هفتگی پیگیری میشود.
وی افزود: برای حل مشکلات بهرهبرداران معادن چهارمحال و بختیاری ۲۰ مصوبه صادر شد که برخی از آنها مشابه مشکلات استانهای دیگر بوده و تصمیمگیری برای رفع آنها یکسان خواهد بود.
جعفری تصمیمگیری درباره مشکلاتی که نیازمند کاغذبازی اداری در استانها و حل مسائل مختص استانهای با شرایط ویژه رادو هدف اصلی وزارتخانه برشمرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این راستا، اختیاراتی از طریق شورای معادن به ادارات استانها delegado شده است.
وی با بیان اینکه به دنبال مدیریت مشکلات موجود در ناترازیها هستیم تا واحدهای تولیدی کمترین آسیب را ببینند افزود: بخش معدن حوزهای راهبردی در توسعه کشور است و از قرارگیری طرحهای جامع مس، طلا، سنگهای تزیینی، آلومینیوم، سرب و روی در دستور کار وزارتخانه خبر داد.
جعفری همچنین به برنامهریزی برای اکتشاف و استحصال مواد معدنی با کمک شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: هماکنون ۶ گروه معدنی در کشور فعال است که مهمترین آنها معادن فلزی و غیرفلزی هستند.
وی با اعلام وجود بیش از ۱۱ هزار معدن در کشور، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد این معادن غیرفعال هستند که سال گذشته بیش از ۸۰۰ معدن غیرفعال احیا شد و برنامه امسال نیز برای فعالسازی معادن غیرفعال ادامه دارد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیشبینی تولید ۵۵ هزار تن محقق شده و توسعه بیشتری برای آن پیشبینی نمیشود مگر اینکه ارتقای تولید یا تکمیل زنجیرههای پاییندستی در دستور کار قرار گیرد.