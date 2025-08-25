در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
دبیراجرایی خانه کارگر لرستان گفت: بازنشستگان با توجه به شرایط معیشتی با چالش جدی در امور زندگی مواجهه هستند که انتظار می رود تأمین اجتماعی در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشد.
محمدحسن موسیوند در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی و غیر دولتی است که بانک رفاه همیشه به عنوان پشتوانهای مستحکم در کنار این سازمان در یاری رساندن به جامعه هدف نقش بسزایی داشته و دارد لذا از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت انتظار داریم بانک رفاه را به صاحبان اصلی آن برگردانند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین اجتماعی حال خوبی ندارد و در بحران به سر میبرد، افزود: به علت ناتراز در منابع هربار در ایفای تعهداتش برای جامعه هدف دچار چالش میشود که عمده سبب آن بدهی ۸۵۰ همتی دولت به این نهاد عمومی است. عدم اجرای به موقع تعهدات دولت به سازمان باعث شده سازمان با چالش جدی مواجه شود.
دبیراجرایی خانه کارگر لرستان بیان کرد: گرچه مدیریت خوب سالاری توانسته بخشی از چالش را مهار کند اما انتظار میرود دولت به جای طرح برای سلطه بر اموال این سازمان غیردولتی در صدد رفع چالشهای این نهاد که متعلق به حق الناس است برای پرداخت دیون خود به تامین اجتماعی برنامه مدونی طراحی کند.
وی در خصوص تسهیلات اعطایی به بازنشستگان اظهار کرد: متاسفانه تخصیص وام و طرح کرامت رضوی بسیار ناچیز است با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی از معاونت فرهنگی سازمان انتظار میرود بخشی از دغدغههای بازنشستگان را مرتفع سازند.
موسیوند ادامه داد: درمان رایگان طبق قانون الزام حق بیمه شدگان و افراد تبعی آنهاست که اجرا نمیشود به ناچار با پرداخت سرانه درمان به صندوقهای بیمهگر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتهاند که ماهیانه مبلغی از حقوق ناچیز آنها توسط تامین اجتماعی کسر اما تا چند ماه به حساب سازمان بیمهگر واریز نمیشود.
وی ادامه داد: عدم ارائه خدمات نامطلوب به علت تاخیر در پرداخت سرانه درمان تکمیلی به صندوق طرف قرارداد که این تاخیر پرداخت باعث تاخیر چندماهه واریز هزینه درمان تکمیلی و بیمه عمر متوفیان تحت پوشش شده که بازنشستگان با توجه به شرایط معیشتی با چالش جدی در امور زندگی مواجهه هستند که انتظار می رود تأمین اجتماعی در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشد.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته خرمآباد در خصوص معیشت بازنشستگان بیان داشت: متاسفانه تورم افسارگسیخته، هزینههای سرسامآور دارو و درمان زندگی این قشر را به مخاطره انداخته است و حقوق دریافتی آنها کفاف بیش از ۱۰ روز را نمیدهد در واقع بازنشستگان برای حفظ آبرور با سیلی صورت خود را سرخ نگهداشته اند.
وی گفت: باتوجه به افزایش نجومی قیمت مایحتاج عمومی و هزینههای درمان در نیمه اول سال شورایعالی کار و مراجع ذیربط میبایست تشکیل جلسه نسبت به افزایش حقوق برابر با نرخ تورم اقدام کنند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم آباد گفت: از مسئولین کشور بویژه پزشکیان انتظار میرود همچنانکه این قشر شریف و عظیم بازنشسته در کنار دولت و نظام در حمایت از آنها مقاوم و استوار ایستادهاند و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم کودک کش اسرائیل به اثبات رساندد به مشکلات معیشتی، درمانی و رفاهی آنها توجه ویژهای داشته باشند.