رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

تولید سالانه ۴ هزار و ۳۹ تن عسل در استان تولید می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: صنعت زنبورداری استان سالانه ۴ هزار و ۳۹ تن عسلتولید می کند.

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی روز شنبه یکم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: بر پایه آمارهای منتشر شده، لرستان با دارا بودن ۳ هزار و ۶۰۰ زنبورستان و ۴۴۱ هزار کندو، یکی از تولیدکنندگان اصلی عسل در ایران محسوب می‌شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: تنوع گل و گیاهان دارویی، دانش بومی زنبورداران و شرایط آب‌وهوایی چهارفصل از جمله دلایل اصلی کیفیت ممتاز عسل تولیدی در این استان است. 

وی افزود: تولید فرآورده‌های جانبی زنبورعسل در لرستان از رونق قابل‌توجهی برخوردار است به‌طوری که سالانه ۲۸۰ کیلوگرم ژل رویال، ۱۷ هزار کیلوگرم گرده گل، ۵۷ هزار کیلوگرم موم و ۴ هزار و ۶۱۲ کیلوگرم بره‌موم و ۲۰۳ کیلوگرم زهر در استان تولید می‌شود. 

صیادی اشتغال صنعت زنبورداری در استان را ۳ هزار و ۹۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: شهرستان خرم‌آباد با برخورداری از جنگل‌ها و مراتع غنی، قطب اصلی تولید عسل در لرستان شناخته می‌شود. 

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان وجود انواع گل‌ها و گیاهان خودروی دارویی در دامنه کوه‌های این منطقه، نقش بسزایی در کیفیت بی‌نظیر محصولات زنبورداری این استان ایفا می‌کند.

