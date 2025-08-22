آغاز احداث مسیر دسترسی به ارتفاعات بام سبز شیراز

به گزارش ایلنا، علیرضا بیابانی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی احداث راه دسترسی به ارتفاعات بام سبز شیراز با نظارت مدیریت ارتفاعات شهرداری به صورت رسمی آغاز شد، افزود: این پروژه به طول ۳ کیلومتر و عرض ۱۰ متر طراحی شده است و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال، به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به مناطق بکر و زیبای بالایی بام سبز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، در این راستا با اشاره به اهمیت پروژه اظهار کرد: هدف از اجرای این مسیر، ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت کوهستانی شیراز است. با تکمیل راه دسترسی، امکان حضور سریع و ایمن در ارتفاعات بام سبز فراهم خواهد شد و تجربه‌ای متفاوت از گردش در فضای سبز و کوهستانی شیراز نصیب بازدیدکنندگان خواهد شد.

وی افزود: ارتفاعات بام سبز با چشم‌اندازهای بکر و منحصربه‌فرد خود همواره مورد توجه شهروندان و گردشگران بوده است و پیش‌بینی می‌شود با افتتاح این مسیر، استقبال از این مناطق به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

بیابانی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده، عملیات اجرایی پروژه تا قبل از آغاز فصل زمستان تکمیل خواهد شد و پس از آن مسیر برای استفاده شهروندان و گردشگران افتتاح می‌شود.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز گفت: این پروژه نه تنها دسترسی راحت و سریع را فراهم می‌کند، بلکه با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و ایمنی، تجربه‌ای امن و دلپذیر از حضور در ارتفاعات بام سبز به همراه خواهد داشت.

وی اعلام کرد: نظارت مستمر بر اجرای پروژه، کیفیت مصالح و رعایت اصول فنی، جزو اولویت‌های اصلی این عملیات است و تلاش می‌شود پروژه در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت آماده بهره‌برداری شود.

