به گزارش ایلنا، یک عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در استان فارس روایت‌سازی را در فعالیت‌ها و اقدامات دولت وفاق ملی در یک سال گذشته ضروری دانست و گفت: ارائه اطلاعات و اخبار با استفاده از عناصر جذاب و تکیه بر عنصر داستان‌نویسی برای تاثیرگذاری بیشتر در مخاطب برای درک بهتر اقدامات دولت وفاق ملی ضروری است.

فرزاد صدری استفاده از نخبگان، هنرمندان و ورزشکاران را در تبیین دستاوردهای دولت توصیه کرد و افزود: جای خالی استفاده از نرم‌خبر و شیوه روایت‌سازی در بیان فعالیت‌های دولت دکتر پزشکیان به شدت محسوس می‌شود و تشکیل کمیته هنرمندان و فرهیختگان در دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی استان فارس می‌تواند شکل روایت دستاوردهای دولت را جذاب و شنیدنی کند.

کمبود خبرنگاران روایت‌گر در شیراز

صدری با بیان اینکه روایت‌سازی به دنبال ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب است، گفت: متاسفانه ما در شیراز خبرنگارانی که بتوانند روایت‌سازی کنند، خیلی کم داریم و از این تعداد کم هم استفاده نمی‌کنیم!

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در استان فارس، جای این شکل از ارائه اطلاعات (روایت‌سازی) را در شبکه‌های اجتماعی خالی دانست و گفت: دولت هزاران میلیارد برای پروژه‌های عمرانی خود هزینه می‌کند اما هیچ تلاش و هزینه‌ای برای حضور در شبکه‌های اجتماعی و بیان دستاوردهای خود نمی‌کند!

نیاز به خبرنگاران تخصصی

صدری جای خالی روزنامه‌نگاران تخصصی را برای شیوه روایت‌سازی فعالیت‌های صورت گرفته در استان خالی دانست و گفت: خبرنگارانی که استاندار را به عنوان عالی‌ترین مقام ارشد استان در پروژه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، ورزشی‌ و فنی مهندسی همراهی می‌کنند تکراری و بدون تخصص لازم در حوزه‌های مختلف هستند.

به گفته او، همان خبرنگاری که در کارگروه احزاب استاندار را همراهی می‌کند در حوزه‌های فرهنگی، فنی مهندسی، گردشگری، ورزشی و اقتصادی نیز همراه اوست؛ در صورتی که هر کدام از این حوزه‌ها خبرنگار تخصصی خود را می‌طلبد تا بتواند روایت‌سازی درستی از آن حوزه داشته باشد.

وی تاکید کرد: استاندار فارس احتیاج به چند نفر اهل قلم دارد که بتوانند همراه او در پروژه‌های مختلف حضور داشته باشند و روایت جذابی از فعالیت‌های صورت گرفته ارائه کنند.

ضرورت استفاده از روایت‌سازی در رسانه‌ها

صدری حضور مدیران ارشد استان در رسانه‌های مختلف استانی برای بیان درست و دقیق فعالیت‌های دولت را ضروری دانست و گفت: صرف حضور مدیران در رسانه‌ها برای بیان دستاوردها کافی نیست بلکه استفاده از شیوه روایت‌سازی به ویژه با استفاده از ساخت ویدیوکلیپ‌های جذاب ضروری است.

وی همچنین گفت: در حالی که دشمن بیشترین سرمایه‌گذاری را برای شیوه روایت‌سازی انجام داده است ما هیچ بودجه‌ای را برای این منظور اختصاص نداده‌ایم!

لزوم روایتگری شفاف جهت تقویت اعتماد عمومی

عضو دیگر شورای اطلاع‌رسانی فارس نیز سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین منابع قدرت نرم دولت‌ها دانست و تأکید کرد: در دنیای پرتحول امروز، حفظ و ارتقای این سرمایه نیازمند شفافیت، گفت‌وگوی مستمر با افکار عمومی و روایت صحیح اقدامات و برنامه‌هاست.

محمدرضا طاهری با اشاره به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت وفاق ملی در یک سال گذشته گفت: اگر این اقدامات به‌درستی اطلاع‌رسانی و برای مردم تشریح نشود، از دید جامعه پنهان مانده و چه‌بسا دچار سوءبرداشت یا تحریف شود؛ بنابراین سیاستگذاری هدفمند در حوزه اطلاع‌رسانی و روایت‌گری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نقشه جامع روایتگری دولت

طاهری با تأکید بر تدوین و اجرای نقشه جامع روایتگری دولت در استان فارس افزود: روایت واحد و منسجم، تعیین محورهای موضوعی اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین آموزش مدیران به‌عنوان «سفیران روایتگری» باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو شورای اطلاع‌رسانی فارس ادامه داد: انتخاب شعار و کلیدواژه‌های مشترک برای روایت‌ها، برنامه‌های چهره‌به‌چهره استاندار و مدیران، نشست‌های دوره‌ای با نخبگان، دانشگاهیان، روحانیون، فرهنگیان و اصحاب صنعت و کشاورزی، بخشی از این رویکرد است.

ضرورت نظام سخنگویی در استانداری فارس

وی با اشاره به تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران گفت: در این شرایط نیاز است استانداری فارس با هدف تقویت مرجعیت رسانه‌ای، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای پاسخ‌گویی، «نظام سخنگویی منظم استان» را راه‌اندازی کند.

طاهری تصریح کرد: بر اساس این طرح، نشست‌های خبری هفتگی و برنامه‌های تلویزیونی ماهانه با حضور سخنگوی استانداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا ضمن تبیین مشکلات روز، دستاوردها و برنامه‌های پیش‌رو نیز اعلام شود.

اطلاع‌رسانی منظم درباره معیشت و پروژه‌ها

وی افزود: سخنگوی استانداری می تواند به‌طور دوره‌ای آخرین وضعیت معیشت، نرخ تورم استانی، تغییرات قیمت اقلام مصرفی، اقدامات جبرانی دولت همچون طرح‌های تنظیم بازار، کالابرگ و تسهیلات معیشتی، همچنین مطالبات گندم‌کاران و کارگران را اعلام کند. علاوه بر این، آمار تولید، صنعت و اشتغال، وضعیت پروژه‌های فعال و راکد، روند سرمایه‌گذاری و احیای بنگاه‌ها نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ضرورت شفافیت در خدمات عمومی

این فعال رسانه‌ای با اشاره به ضرورت شفافیت در حوزه خدمات عمومی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره موضوعاتی مانند قطعی برق و آب نباید صرفاً به انتشار جدول در فضای مجازی محدود شود، بلکه لازم است جزئیات فنی، بازه‌های زمانی محله‌محور و اقدامات جبرانی پیشاپیش اعلام شود.

به گفته طاهری، همکاری با رسانه‌های استانی و صداوسیما برای پخش منظم جمع‌بندی نشست‌ها و برگزاری برنامه‌های گفت‌وگومحور با حضور کارشناسان و منتقدان، بخشی دیگر از این نظام اطلاع‌رسانی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

