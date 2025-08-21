به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی از وقوع حادثه آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های بخش طارم سفلی خبر داد و گفت: آتش‌سوزی گسترده‌ای از ظهر امروز در جنگل‌های مناطق عَمبَقین و حسن‌آباد طارم شعله‌ور شده است.

وی افزود: با اعلام این حادثه تاکنون 12 اکیپ از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان به محل اعزام شده‌اند، به گفته معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی شرایط منطقه بسیار صعب‌العبور است و همین موضوع روند مهار آتش را با دشواری مواجه کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین بیان کرد: نیروهای امدادی با تجهیزات انفرادی در حال تلاش برای مهار شعله‌ها هستند و هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی جهت اعزام نیرو و تجهیزات پشتیبانی نیز در دست اقدام است.

اسدی افزود: طبق آخرین گزارش‌های واصله، آتش‌سوزی در مراتع شهرستان طارم ادامه دارد، تاکنون حدود چهار هکتار از مرتع عمبقین و حدود 50 هکتار از مراتع نصیرآباد دچار حریق شده است و تلاش نیروهای منابع طبیعی، بسیج، هلال‌احمر و اهالی منطقه برای مهار آتش همچنان ادامه دارد.

