دبیر اجرایی خانه کارگر اردبیل:

هوش مصنوعی بهبود بهره‌وری در مشاغل را منجر می شود

هوش مصنوعی بهبود بهره‌وری در مشاغل را منجر می شود
دبیر خانه کارگر استان اردبیل گفت: هوش مصنوعی می‌تواند باعث ایجاد مشاغل جدید و بهبود بهره‌وری در مشاغل موجود شود،

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مرتضی مقدم در رویداد استارتاپ ویکند مرکز علمی کاربردی خانه کارگر اردبیل با اشاره به وجود نگرانی های رایج در خصوص توسعه هوش مصنوعی در اکثر صنایع و از بین رفتن شغل ها اظهار کرد: هوش مصنوعی در واقع ماهیت شغل ها را تغییر می دهد تا اینکه از بین ببرد.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی نیروی کار ماهر به جامعه تحویل می دهد، ادامه داد: در استفاده از هوش مصنوعی کیفیت کار به سطحی جدید ارتقا پیدا کرده و در شرکت های بزرگ هوش مصنوعی از اتلاف انرژی جلوگیری می کند که هم به سود منابع و هم اقتصاد خواهد بود.

دبیر خانه کارگر استان اردبیل با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی می‌تواند باعث ایجاد مشاغل جدید و بهبود بهره‌وری در مشاغل موجود شود، گفت: با این حال، تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل به این معنی است که نیروی کار باید مهارت‌های خود را به روز کرده و خود را با این تغییرات وفق دهند.

مقدم در پایان با بیان اینکه  اکنون در نسلی قرار داریم که با هوش مصنوعی نه تنها کار میکنند بلکه آن را در خدمت زندگی بهتر به کار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: امیدواریم این نشست ها و رویدادها ما را در رسیدن به ارمان هدفمند یاریگر باشند.

خبرنگار : نسرین آذرکیش
