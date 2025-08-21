عامل قتل جوان 18 ساله نظرآبادی دستگیر شد

به گزارش ایلنا از البرز, در پی وقوع درگیری دونفر جوان 18 ساله حوالی ساعت 2200 روز گذشته در یکی از محله های نظرآباد که یکی از طرفین آن به علت اصابت چاقو صدمه دیده بود به بیمارستان منتقل و پس از 1 ساعت فوت نمود دستگیری قاتل در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ حسنوندی افزود: بلافاصله مأموران انتظامی با تشکیل تیم های اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند عامل این نزاع را شبانه و در کمتر از 4 ساعت شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی افزود:در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان علت و انگیزه درگیری قاتل با مقتول اختلافات و تحریک و هیجانی شدن وی و عدم کنترل خشم بیان شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه اظهار داشت شهروندان از هرگونه رفتار خشونت خودداری کنند چرا که می تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد و حتما در زمان عصبانیت با یادگیری مهارت کنترل خشم از مشاورین و روانشناسان برای حل مشکل استفاده کنند.

