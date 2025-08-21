محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به سمت شمال یکطرفه شد / بار سنگین ترافیکی در البرز

علی زندی‌فر در گفت‌و‌گو با ایلنا از سنگینی بار ترافیک در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار داشت: از امروز محور کرج – چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور مدیریت سفرها به‌صورت مقطعی در مسیر جنوب به شمال یکطرفه شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای سفرها، امروز محور کرج – چالوس از میدان امیرکبیر و همچنین آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال به‌صورت مقطعی یکطرفه شد تا جریان حرکت خودروها روان‌تر و ایمنی سفرها افزایش یابد.

مدیرکل راهداری البرز گفت: علاوه بر این، آزادراه تهران – کرج – قزوین نیز در اغلب مقاطع با تردد سنگین خودروها روبه‌روست و رانندگان باید با صبوری و رعایت قوانین رانندگی مسیر خود را ادامه دهند.

زندی‌فر یادآور شد: استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۴ استان کشور، همواره با بار بالای ترافیک مواجه است. در ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته این بار ترافیکی به اوج می‌رسد و ضرورت مدیریت تردد بیش از پیش احساس می‌شود.

انتهای پیام/