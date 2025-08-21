خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به سمت شمال یکطرفه شد / بار سنگین ترافیکی در البرز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز گفت: محور کرج – چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور مدیریت سفرها به‌صورت مقطعی در مسیر جنوب به شمال یکطرفه شده است.

علی زندی‌فر در گفت‌و‌گو با ایلنا از سنگینی بار ترافیک در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار داشت: از امروز محور کرج – چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور مدیریت سفرها به‌صورت مقطعی در مسیر جنوب به شمال یکطرفه شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای سفرها، امروز محور کرج – چالوس از میدان امیرکبیر و همچنین آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال به‌صورت مقطعی یکطرفه شد تا جریان حرکت خودروها روان‌تر و ایمنی سفرها افزایش یابد.

مدیرکل راهداری البرز گفت: علاوه بر این، آزادراه تهران – کرج – قزوین نیز در اغلب مقاطع با تردد سنگین خودروها روبه‌روست و رانندگان باید با صبوری و رعایت قوانین رانندگی مسیر خود را ادامه دهند.

زندی‌فر یادآور شد: استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ۱۴ استان کشور، همواره با بار بالای ترافیک مواجه است. در ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته این بار ترافیکی به اوج می‌رسد و ضرورت مدیریت تردد بیش از پیش احساس می‌شود.

