به گزارش ایلنا، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اعلام این خبر گفت: متهم علاوه بر کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، مبالغی نیز برای هماهنگی جهت احداث مسکن از طریق کمیته امداد درخواست کرده بود که در نهایت با هوشیاری مامورین حفاظت و اطلاعات دستگیر و پس از تشکیل پرونده، با قرار مناسب روانه زندان شد.

پوریانی با تاکید بر عزم جدی دادگستری مازندران در مبارزه با فساد، تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با هرگونه عواملی که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی شوند، برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/