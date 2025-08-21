خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری مازندران:

دام برای مدعی نفوذ در دستگاه قضا: کارچاق‌کن مازندرانی در زندان!

فردی که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی مازندران، اقدام به کارچاق‌کنی و اخاذی از مردم می‌کرد، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان دستگیر شد. این شخص با وعدهٔ حل پرونده‌های حقوقی و خانوادگی، مبالغ هنگفتی از شهروندان دریافت کرده بود.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با اعلام این خبر گفت: متهم علاوه بر کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع، مبالغی نیز برای هماهنگی جهت احداث مسکن از طریق کمیته امداد درخواست کرده بود که در نهایت با هوشیاری مامورین حفاظت و اطلاعات دستگیر و پس از تشکیل پرونده، با قرار مناسب روانه زندان شد.

پوریانی با تاکید بر عزم جدی دادگستری مازندران در مبارزه با فساد، تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با هرگونه عواملی که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی شوند، برخورد خواهد کرد.

 

