به گزارش ایلنا، با این حال، با گذشت تنها ۶ روز تا آغاز این رقابت‌ها، برخی نواقص و کمبودها در ورزشگاه پارس همچنان به چشم می‌خورد. در بازدید امروز ۳۰مرداد شهردار شیراز، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس و اعضای شورای شهر از این مجموعه، مشخص شد که برخی بخش‌ها همچنان نیازمند تکمیل و بهبود هستند. برای مثال، جایگاه‌های ویژه تماشاگران، رختکن‌ها و برخی از امکانات جانبی هنوز در حال تکمیل هستند و کارگران در حال انجام عملیات نهایی هستند.

این وضعیت سوالاتی را درباره آمادگی کامل ورزشگاه برای میزبانی از رقابت‌های لیگ برتر مطرح می‌کند. با توجه به اهمیت این رویداد برای فوتبال فارس و هواداران تیم فجر سپاسی، ضروری است که تمامی نواقص و کمبودها در اسرع وقت برطرف شوند تا تجربه‌ای مطلوب برای تماشاگران و بازیکنان فراهم گردد.

در این راستا، مسئولان استان و شهرداری شیراز باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، اقدامات لازم را برای تکمیل و آماده‌سازی نهایی ورزشگاه پارس انجام دهند تا این مجموعه بتواند به شایستگی از میزبانی رقابت‌های لیگ برتر برخوردار شود.

شهردار شیراز در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت ورزش و توسعه سرانه ورزشی شهر، از آماده‌سازی ورزشگاه ۵۰ هزار نفری شیراز خبر داد و گفت: این ورزشگاه پس از سال‌ها انتظار، با همکاری شهرداری، شورای شهر، اداره کل ورزش و جوانان و دستگاه‌های اجرایی استان به مراحل پایانی رسیده و زمینه میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را فراهم کرده است.

محمدحسن اسدی افزود: این پروژه یکی از بزرگترین اقدامات عمرانی پس از انقلاب است و ظرفیت صندلی‌های آن بیش از ۴ تا ۵ برابر ورزشگاه‌های پیشین شیراز است.

شهردار شیراز با یادآوری اینکه حدود ۱۰۰ روز پیش صورت جلسه‌ای میان استانداری، نمایندگان مجلس، رئیس شورای شهر و شهرداری شیراز امضا شد تا شهرداری در قالب مولدسازی بخشی از اقدامات باقی‌مانده ورزشگاه را اجرا کند، تصریح کرد: امروز می‌توان مشاهده کرد که ورزشگاه به مراحل پایانی رسیده و اقدامات عمرانی، خدمات شهری، مدیریت ترافیک و آماده‌سازی‌های ایمنی با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت میزبانی مسابقات در ورزشگاه گفت: تمام زیرساخت‌های ایمنی، آتش‌نشانی و دسترسی تماشاگران از طریق مترو، اتوبوس و تاکسی بررسی شده و روز ۴ شهریور، ورزشگاه روزی به یادماندنی برای شهروندان شیرازی خواهد بود.

اسدی تاکید کرد: این پروژه بخشی از تلاش‌های شهرداری برای ارتقای سرانه ورزشی، کاهش محرومیت در حوزه ورزش و افزایش نشاط اجتماعی مردم است.

شهردار شیراز همچنین گفت: با وجود مهاجرت‌های جمعیتی و رشد سریع شهر، سرانه ورزشی شیراز نسبت به استاندارد جهانی هنوز پایین است و شهرداری با همکاری شورای شهر در ۷ تا ۸ ماه آینده، ۸ سالن ورزشی جدید افتتاح خواهد کرد تا خدمات ورزشی به شکل گسترده‌تری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

اسدی از شهروندان دعوت کرد در مسابقات پیش‌رو حضور داشته باشند و سلامت و نظم خود را رعایت کنند و ابراز امیدواری کرد ورزشگاه ۵۰ هزار نفری شیراز بتواند نقشی موثر در توسعه ورزش و نشاط اجتماعی در استان فارس ایفا کند.

همدلی و همکاری بین دستگاه‌ها زمینه‌ساز توسعه و نشاط اجتماعی شهر

رئیس شورای شهر شیراز در ادامه با تأکید بر اهمیت همدلی، همکاری و پاسخگویی به مطالبات مردمی، گفت: توسعه و آماده‌سازی فضاهای ورزشی در شهر شیراز با همراهی شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان و دیگر دستگاه‌های اجرایی، باعث ایجاد امید و نشاط اجتماعی در بین شهروندان شده است.

سید ابراهیم حسینی با تقدیر از حضور اعضای شورای شهر، شهردار، مسئولان ورزش و جوانان و خبرنگاران در بازدید و پیگیری پروژه‌ها، گفت: این اقدامات با هدف آبادانی شهر، ارتقای نشاط اجتماعی و فراهم کردن شرایط مطلوب برای مردم صورت گرفته و نشان‌دهنده اهتمام ویژه شورای شهر به مسائل فرهنگی و ورزشی است.

وی افزود: اگر مسیر همکاری و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد، می‌توان شاهد اتفاقات مثبت و ارزشمندی در سطح شهر بود و پروژه‌های دیگری نیز با سرعت و کیفیت بیشتری اجرایی شود.

حسینی همچنین از نقش استاندار فارس در هماهنگی و تسریع اقدامات تشکر و قدردانی کرد و گفت: حضور وی عامل محوری در تحقق نظر مردم و پیگیری امور بوده است.

آماده‌سازی ورزشگاه پارس شیراز برای میزبانی مسابقات ملی

مدیرکل ورزش و جوانان فارس از تکمیل آماده‌سازی ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری شهرداری، شورای شهر، استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان به مراحل پایانی رسیده است و زمینه میزبانی مسابقات ملی و لیگ برتر فوتبال را فراهم کرده است.

رحیم خداجو با تأکید بر اهمیت ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی در زندگی جمعی افزود: ورزش در ایران و جهان به عنوان عاملی برای بالندگی و موفقیت جامعه پذیرفته شده و شورای شهر ششم شیراز از ابتدای فعالیت خود بر ترویج ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی تمرکز داشته و حمایت کامل خود را از تیم شهید فجر سپاسی اعلام کرده است.

وی توضیح داد: این پروژه ملی که سال‌ها مغفول مانده بود، با همت استاندار فارس، شهرداری شیراز، شورای شهر و سایر دستگاه‌های اجرایی احیا شد و اقدامات متعددی در زمینه بازسازی، تجهیز و آماده‌سازی ورزشگاه انجام گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس خاطرنشان کرد: پروژه شامل بازسازی ساختمان‌ها، نصب سیستم‌های امنیتی و نظارتی، تجهیزات آبیاری، نرده‌ها و کیت‌های جداسازی، گیت‌های ورودی و بهسازی تاسیسات کنترلی پیرامونی بوده و مجموع هزینه انجام شده نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

خداجو با اشاره به اینکه در این پروژه بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای سیستم رشد مالی، بیش از ۸۰ میلیارد برای سیستم دوربین و بیش از ۶۳ میلیارد برای سیستم آبیاری و نرده‌ها هزینه شده است، یادآور شد: با مشارکت مهندسین و پیمانکاران متعدد، تمامی مراحل عملیاتی به شکل کامل اجرا شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس تأکید کرد: این ورزشگاه علاوه بر میزبانی مسابقات لیگ برتر، زمینه توسعه ورزش در استان و حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی، از جمله فوتبال، وزنه‌برداری و شمشیربازی در سطح ملی و آسیایی را فراهم می‌کند و ابراز امیدواری کرد حضور خانواده‌ها و شهروندان در این ورزشگاه شور و نشاط اجتماعی را افزایش دهد.

پیشرفت قابل توجه پروژه بهسازی و آماده‌سازی

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از پیشرفت قابل توجه پروژه بهسازی و آماده‌سازی ورزشگاه بزرگ پارس برای میزبانی مسابقات ورزشی خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف شهرداری و دستگاه‌های استانی به مراحل پایانی نزدیک شده است.

محمدامین افزود: به محض تصمیم شهرداری شیراز برای همکاری با دستگاه‌های استانی در بهسازی و بازسازی ورزشگاه، سازمان بازآفرینی فضای شهری اولین سازمانی بود که مستقر شد و فعالیت خود را از همان روزهای نخست با استقرار ماشین‌آلات و تیم‌های اجرایی آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در این پروژه ۸ بخش شهرداری، ۳ معاونت و شهرداری منطقه ۹ مشارکت داشته‌اند و با همکاری سازمان ورزش و جوانان اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، عنوان کرد: از جمله اقدامات احداث چمن جدید ورزشگاه، اصلاح بخش‌های مختلف داخلی و تأمین زیرساخت‌ها بوده است.

امین درباره اقدامات پیرامونی ورزشگاه گفت : ۳ پارکینگ برای خودروهای شخصی و اتوبوس‌ها در حال احداث است تا تماشاگران بتوانند به راحتی به ورزشگاه دسترسی داشته باشند. همچنین یک مسیر دسترسی از سمت جنوب به طول یکهزار متر و عرض ۳۵ متر در حال اجراست .

وی اضافه کرد: عملیات آسفالت و اصلاح محوطه پیرامونی ورزشگاه، جمع‌آوری ضایعات، اصلاح نویسی‌ها و احیای فضای سبز در حال انجام است و با تلاش تیم‌های اجرایی، پروژه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز در پایان تأکید کرد: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک نیز جلسات متعدد برگزار کرده و طرح ترافیکی و برنامه‌ریزی لازم برای دسترسی مناسب تماشاگران، اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و مترو در زمان برگزاری مسابقات را تدوین کرده است تا حضور هواداران در ورزشگاه با سهولت و امنیت کامل انجام شود.

آماده‌سازی ورزشگاه پارس با مشارکت گسترده شهرداری شیراز

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری شیراز هم از آماده‌سازی کامل ورزشگاه پارس برای میزبانی مسابقات ورزشی و حضور شهروندان خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت سازمان‌های مختلف شهرداری و تلاش نیروهای خدمات شهری و محیط زیست به مراحل پایانی رسیده است.

روح‌الله خوشبخت با اشاره به اینکه ۳ حوزه اصلی در مجموعه خدمات شهری مسئول آماده‌سازی و بهسازی ورزشگاه بودند، افزود: در مجموعه داخلی و اطراف ورزشگاه پارس بیش از ۱.۵ هکتار فضای سبز ایجاد شد و مساحت عقب‌زنی سطوح فضای سبز و محوطه حدود ۲ هکتار بود.

وی اضافه کرد: بیش از ۶۵ سرویس عملیات جمع‌آوری و حمل ضایعات انجام شد، ۱۲۰ متر مکعب خاک نباتی تأمین شد، بیش از ۳۷۵۰ اصله درخت و درختچه کاشته شد و بیش از ۷۵۰ متر مربع پوشش سبز ویژه اجرا شد. همچنین ۱۸۰۰ متر شبکه آبیاری برای نگهداری فضای سبز توسط همکاران دفتر معاونت اجرایی و سبزبانان شهرداری راه‌اندازی شد و ۱۸۰ دستگاه تانکر آب آماده بهره‌برداری شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات حوزه مدیریت پسماند گفت: ۱۶۷۴ پاکبان در این مدت در مجموعه فعالیت داشتند و به‌طور روزانه ۱۱۰ نفر از نیروهای پاکبان و ۱۲ دستگاه تانکر آب و ۱۳ دستگاه خودروی روباز برای جمع‌آوری ضایعات و پاکسازی مسیرها به کار گرفته شد.

خوشبخت یاداورشد: در حوزه آتش‌نشانی نیز علاوه بر عملیات‌های امداد و نجات معمول، ۹ دستگاه با فعالیت ۴۵ ساعته و ۲۷ نفر از آتش‌نشانان و مجموع 135 نفر ساعت کارکرد و مصرف ۵۴هزار لیتر آب آماده نگهداری ایمنی ورزشگاه شد.

حمایت کمیسیون فرهنگی شهرداری شیراز از ورزش

رئیس کمیسیون فرهنگی شهرداری شیراز نیز با تأکید بر اهمیت ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی در زندگی جمعی، از تلاش‌های شهرداری و شورای شهر در آماده‌سازی ورزشگاه شهید فجر خبر داد و گفت: این اقدامات باعث شور و نشاط در بین جوانان و جامعه شیراز شده است.

محمدرضا هاجری خاطرنشان کرد: ورزش در ایران و جهان به عنوان عامل نشاط، شادابی و سلامت جامعه پذیرفته شده و جوامعی که نشاط و سلامتی در آن‌ها وجود دارد، جوامع بالنده و موفق هستند.

وی افزود: شورای شهر ششم از ابتدای فعالیت خود بر ترویج ورزش، سلامت و نشاط اجتماعی تمرکز داشته و حمایت جانانه‌ای از تیم شهید فجر سپاسی انجام داده است.

هاجری تأکید کرد: آماده‌سازی ورزشگاه و تکمیل این مجموعه بزرگ، اقدامی ارزشمند و احیای پروژه‌ای بود که سال‌ها متوقف مانده بود و با تلاش شهرداری، شورا و معاونت‌های عمران و خدمات شهری به نتیجه رسید.

وی تصریح کرد: این پروژه امیدآفرینی کرده و شور و نشاط ورزش را در بین جوانان افزایش داده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شهرداری شیراز با قدردانی از شهردار، اعضای شورا، معاونت‌ها و مناطق شهرداری، به ویژه تیم‌های آتش‌نشانی، گفت: اقدامات انجام شده باعث شده ورزشگاه شهید فجر آماده میزبانی مسابقات شود و امیدوار است در مسابقات بعدی تیم شهید سپاسی در این ورزشگاه با موفقیت بیشتری حاضر شود.

