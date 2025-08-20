به گزارش ایلنا، ایرج نادری امروز ۲۹‌مرداد در نشست خبری با خبرنگاران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم در حوزه تأمین اجتماعی استان پرداخت و افزود: جمعیت تحت پوشش سازمان در فارس بیش از ۲.۵ میلیون نفر است و ۳۷ شعبه با ۷۶ هزار کارگاه فعال به آنها خدمات می‌دهند.

وی میزان بدهی کارفرمایان استان را ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: در یک سال گذشته ۴هزار و ۷۰۰ ردیف بدهی تقسیط و جلسات هیئت رسیدگی به اعتراض کارفرمایان برگزار شده که ۷۰ درصد آن به اصلاح بدهی منجر شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس به تعهدات سازمان تامین اجتماعی هم اشاره و با بیان اینکه در استان فارس بابت تعهدات کوتاه و بلندمدت حوزه بیمه‌ای و درمانی، ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنیم، گفت: این میزان هزینه بابت مستمری ایام بیماری، غرامت، بارداری، و…است.

نادری تأکید کرد: تأمین اجتماعی در روزهای بحرانی بدون وقفه به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی ادامه داده و در یک‌سال گذشته اقدامات متعددی در حوزه منابع، مصارف و طرح‌های تحولی به اجرا گذاشته است.

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس گفت: در طول ۱۲ روز اخیر که کشور درگیر بحران بود، سازمان تأمین اجتماعی موفق شد با وجود مشکلات متعدد، استمرار خدمات بیمه‌ای و درمانی را بدون وقفه تضمین کند.

نادری افزود: در این مدت، مهم‌ترین اقدام، حفظ زیرساخت‌های الکترونیک و مادی سازمان و برگزاری جلسات مدیریت بحران برای حمایت از کارفرمایان آسیب‌دیده بود.

وی ادامه داد: پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان، استقراض ۵۸ همت از بانک‌ها برای ایفای تعهدات بیمه‌ای و درمانی، تمدید مهلت ارسال لیست بیمه‌ای، توقف بازرسی‌ها و جلوگیری از بازداشت حساب کارفرمایان از جمله اقدامات کلیدی سازمان در آن ایام بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود حملات سایبری به برخی بانک‌ها و محدودیت‌های جابه‌جایی مالی، تأمین اجتماعی فارس با روش‌های جایگزین سنتی به کارفرمایان یاری رساند و حتی یک مورد نارضایتی در استان ثبت نشد.

یه گفته مدیرکل تأمین اجتماعی فارس، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق سالیانه باعث رضایتمندی جامعه بازنشستگان شده، هرچند پرداخت معوقات فروردین هنوز باقی است.

وی همچنین از اعزام ۴ هزار بازنشسته فارس به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی، پرداخت ۲ هزار و ۳۰۰ وام قرض‌الحسنه، کمک‌های بلاعوض به هزار نفر از جامعه هدف و استخدام ۷۰ نفر در یک سال گذشته خبر داد.

نادری با اشاره به لزوم تحول بنیادین در سازمان گفت: قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست و طرح تحولی ۲۰ گانه سازمان با مشارکت نخبگان و ذی‌نفعان طراحی شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس اظهار داشت: هوشمندسازی فرآیندها، توسعه خدمات غیرحضوری، شفافیت در محاسبات و ایجاد عدالت در ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی از اهداف اصلی این طرح است و با اجرای آن، مشکلات فعلی بیمه‌شدگان و کارفرمایان به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.

نادری بر ضرورت بازآفرینی و تجدید ساختار سازمان تأکید کرد و گفت: هرگونه تحول با چالش‌هایی همراه است اما یقین دارم این تغییرات به نفع مردم و ذی‌نفعان سازمان خواهد بود.

وی همچنین به موضوع بیمه بیکاری، مدیریت بانک رفاه و واگذاری سهام شستا اشاره کرد و تأکید کرد که منابع سازمان تامین اجتماعی باید صرف خدمات بیمه‌شدگان و بازنشستگان شود و هیچ کاهش یا تعطیلی خدمات رخ نداده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ ظرفیت و حتی افزایش ارائه خدمات درمانی انجام می‌شود و امید دارد با پروژه‌های جدید، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در استان فارس به‌طور گسترده‌تر ارائه شود.

ارتقای بیمارستان شهید بهشتی، بدون کاهش ظرفیت درمانی

سرپرست مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی فارس نیز در این نشست به تشریح آخرین وضعیت خدمات درمانی سازمان در استان پرداخت.

عباس محسنی با تأکید بر ارتقای استانداردها و تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان، اعلام کرد: حتی با به‌روزرسانی و نوسازی مراکز درمانی، هیچ کاهشی در ظرفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان رخ نداده و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به شکل گسترده ادامه دارد.

وی با ارائه توضیحاتی درباره مدیریت درمان استان فارس گفت:مدیریت‌های درمانی استان‌ها به‌عنوان بازوی توانمند سازمان، خدمات خود را در دو بخش خرید خدمت از مراکز طرف قرارداد و درمان مستقیم ارائه می‌کنند.

محسنی به بیمارستان شهید بهشتی اشاره کرد و افزود: این بیمارستان با ۲۱۲ تخت فعال و امکانات نوسازی شده، تمامی بخش‌های خود را مطابق با استانداردهای به‌روز کشوری ارائه می‌دهد و موفق به کسب رتبه یک اعتباربخشی وزارت بهداشت شده است.

سرپرست مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی فارس با بیان اینکه از جمله خدمات تخصصی بیمارستان، بخش جراحی قلب، کلونوسکوپی، ام‌آر‌آی و دیالیز است، خاطرنشان کرد: در بخش دیالیز، ۵ تخت جدید به روزترین تجهیزات جهانی تجهیز شده و کیفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی همچنین اعلام کرد: بیمارستان شهید بهشتی در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب رتبه یک رضایتمندی بیماران شده و سومین مرکز ارائه خدمات آنژیوگرافی سازمان تامین اجتماعی است. علاوه بر آن، ۲۳ مرکز سرپایی در استان فعال هستند که ۷ کلینیک تخصصی و شش درمانگاه تخصصی ارائه خدمت می‌کنند.

محسنی از پروژه‌های در حال اجرا نیز گفت: درمانگاه‌های خرمبید، خفر و زرقان و بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی در دست پیگیری است و بخشی از خدمات درمانگاه شهید رضایی به مراکز دیگر منتقل شده، بدون آنکه هیچ خدمتی متوقف شود.

وی درباره پرداخت‌ها و آمار خدمات خرید درمان نیز توضیح داد: تاکنون پرداخت‌های مراکز درمانی به روز است و تا پایان خرداد ۱۴۰۳ پرداخت‌ها انجام شده است. در استان فارس، کل مطالبات سازمان از کارفرمایان ۴۷۴۴ مورد بوده که با پیگیری و تقسیط، حدود ۷۰ درصد بدهی‌ها کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات با هدف حفظ ظرفیت و حتی افزایش ارائه خدمات درمانی انجام می‌شود و امید دارد با پروژه‌های جدید، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در استان فارس به‌طور گسترده‌تر ارائه شود.

حسین جعفری معاون خرید راهبردی تامین اجتماعی فارس نیز در بخش پرداخت‌ها به مراکز درمانی گفت: در سال ۱۴۰۳، پرداخت‌های ما به مراکز درمانی بیش از ۵.۵ همت بوده و با افزایش تعرفه‌های امسال، این رقم به حدود ۸ همت خواهد رسید.

وی ادامه داد: پرداخت‌ها تقریباً به روز است و بسیاری از استان‌ها از نظر زمان پرداخت عقب‌تر از فارس هستند.

