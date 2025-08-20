به گزارش ایلنا، در مراسم معارفه که با حضور محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری برگزار شد، از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران این معاونت در دوره جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل آمد.

تولایی در سخنان خود تأکید کرد که جابجایی مدیران به معنای نادیده گرفتن خدمات پیشین نیست، بلکه فرصتی برای ایجاد تحول و نگاه جدید در مجموعه مدیریتی استان است.

وی ضمن قدردانی از خدمات سید رحیم بخشی، مدیرکل پیشین دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال، اظهار داشت: نگاه مدیر ارشد استان به بانوان مثبت و حمایتی است و بانوان نیز با مدیریت صحیح و اثرگذار، پاسخ این اعتماد را به‌خوبی خواهند داد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همچنین خطاب به کارکنان این اداره کل گفت: باید به‌گونه‌ای تلاش شود که اثبات گردد بانوان می‌توانند در عرصه‌های مدیریتی موفق و مؤثر ظاهر شوند.

شایان‌ذکر است اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران، تنها اداره کلی است که هم مدیرکل و هم معاون آن از بانوان هستند؛ اقدامی که می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای اجرایی کشور باشد.

