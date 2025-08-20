خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری فارس خبرداد؛

حکم قصاص عامل دوم قتل اعضای یک خانواده در بیرم لارستان اجرا شد

پس از اجرای حکم قصاص عامل اصلی و متهم ردیف اول پرونده قتل عام فجیع خانوده بیرمی، رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای حکم قصاص همسر و هم دست وی در این جنایت خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت السلام و المسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه این زن بر اساس نظر هیأت دادگاه نقش مستقیمی در وقوع جنایت و مباشر در محقق شدن یکی از قتل ها بوده است گفت: فرایند رسیدگی به اتهامات این زن و شوهر همزمان صورت گرفت اما حکم قصاص این زن در زندان عا‌دل آباد شیراز اجرا شد.

وی با تأکید بر اینکه اقدام جنون آمیز این زن و شوهر جانی با انگیزه سرقت انجام شده بود گفت: متاسفانه این جنایت فجیع احساسات عمومی را  به شدت جریحه دار کرد که در هیمن راستا دستگاه قضایی با رسیدگی سریع به پرونده ظرف مدت قریب به ۱۰ ماه این پرونده را به سرانجام رساند و با اجرای مجازات شرعی و قانونی دو عامل جنایت زمینه رضایت نسبی عمومی را فراهم کرد.

این مقام عالی قضایی استان فارس توجه به امنیت عمومی جامعه را از جمله اولویت های دستگاه قضایی و نهاد های انتظامی و امنیتی استان خواند و خاطر نشان کرد: برخورد قاطع ، سریع و بازدارنده با عاملان و مرتکبان جرائم خشن در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

