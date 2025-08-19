بیش از ۹۰ درصد مصوبات در سال چهارم اجرایی شد

به گزارش ایلنا، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این نشست گفت: این نشست طبق سنت سال‌های گذشته برای اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان برگزار می‌شود.

سید ابراهیم حسینی با اشاره به مجموع مصوبات شورا گفت: در طول چهار سال گذشته هزار و ۱۲۰ مصوبه به تصویب رسیده که هزار و ۹۵ مورد به شهرداری ابلاغ شده و ۲۵ مورد جنبه داخلی داشته است؛ از این تعداد، ۹۷۳ مصوبه به صورت کامل اجرا شده، ۲۴ مصوبه بیش از ۷۵ درصد تحقق یافته، ۷۱ مصوبه کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده و ۲۷ مصوبه نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: مقایسه عملکرد سال چهارم با سال‌های پیشین شورای ششم نشان می‌دهد که این دوره در شاخص‌های مختلف از جمله لوایح، طرح‌ها، سوالات و تذکرات، جایگاه مشخص و قابل توجهی داشته است.

عضو شورای شهر شیراز یادآور شد: تعداد مصوبات صرفاً معیار اصلی نیست و گاه یک مصوبه راهبردی می‌تواند اثرگذاری عمیق‌تری نسبت به ده‌ها مصوبه داشته باشد.

رئیس شورای شهر شیراز در ادامه به اقدامات هیئت رئیسه شورا اشاره کرد و گفت: تصویب شیوه‌نامه داخلی اختصاصی شورای شیراز، ایجاد سامانه ۱۳۷ برای ارتباط مستقیم اعضا با مردم، انتشار نشریه داخلی شورا و پیگیری برگزاری اجلاسیه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های مهم این دوره بوده است.

به گفته حسینی، طی این دوره ۱۴۰ لایحه، ۴۰ طرح، ۶ سوال از شهردار و ۱۹ تذکر کتبی در صحن شورا ثبت شده و صدها تذکر شفاهی نیز ارائه شده است. حدود ۹۳ درصد مصوبات در سال سوم و بیش از ۹۰ درصد در سال چهارم اجرایی شده است که نشان از تعامل موثر شورا و شهرداری دارد.

وی از اجرای برنامه راهبردی ۲۰ ساله «حرم اهل‌بیت» و نیز تدوین برنامه پنج ساله شهرداری خبر داد و گفت: این برنامه طی یک ماه آینده در شورا بررسی و تصویب خواهد شد. همچنین تخصیص 3 درصد از بودجه عمرانی به محرومیت‌زدایی که از سال ۱۴۰۳ به صورت دائمی درآمده، یکی از مصوبات مهم و اثرگذار شورای ششم بوده است.

حسینی، مهم‌ترین اقدام سال چهارم شورا و شهرداری را واکنش سریع به شرایط جنگی اخیر دانست و توضیح داد: سه مصوبه ویژه در این زمینه به تصویب رسید که دو مصوبه آن محرمانه و مرتبط با اقدامات حمایتی بود و بر اساس یکی دیگر، اختیارات لازم به شهردار تفویض شد تا در حوزه درآمدی، هزینه‌ای و خدماتی اقدامات فوری انجام شود.

رئیس شورای شهر شیراز در ادامه به افتتاح موکب احمد بن موسی(ع) در شلمچه اشاره کرد و آن را مایه افتخار مجموعه مدیریت شهری دانست.

وی همچنین از اصلاح آیین‌نامه نامگذاری معابر و بررسی درخواست الحاق برخی روستاها به محدوده شهری خبر داد.

حسینی در پایان تأکید کرد: شورای ششم تلاش کرده در مسیر شفافیت و پاسخگویی حرکت کند و گزارش کامل مصوبات، دستورکارها و خروجی کمیسیون‌ها در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

نهضت نامگذاری شهدا در شورای ششم شهر شیراز محقق شد

افسانه خواست خدایی، رییس کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در ادامه این نشست ضمن قدردانی از همراهی خبرنگاران در چهار سال گذشته، تأکید کرد که اصحاب رسانه همواره در کنار شورا بوده و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی شورا گفت: مهم‌ترین وظیفه اعضای شورای اسلامی شهر، نظارت و پیگیری مصوبات است و باید در سال پایانی شورا تلاش بیشتری برای اجرای مصوبات مصوب شده و تقویت بسترهای نظارتی بر شهرداری صورت گیرد.

خواست خدایی افزود: شورای ششم در حوزه نامگذاری‌ها، حرکت جدیدی را آغاز کرده که می‌توان آن را «نهضت نامگذاری» دانست.

به گفته وی، با حمایت اعضای شورا و تلاش کمیته‌های تخصصی، نام و تمثال شهدا به شهر بازگردانده شد و این اقدام در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم پاسداشت یاد شهدا انجام گرفت.

خواست خدایی ادامه داد: در چهار سال گذشته بیش از ۹۰۰ نامگذاری در سطح شهر شیراز انجام شده که غالب آن‌ها به نام شهدای گرانقدر بوده است. علاوه بر این، تصاویر و تمثال مبارک شهدا در نقاط مختلف شهر به ویژه ورودی‌های شیراز نصب و شهر به نام و یاد شهدا مزین شد؛ همچنین نامگذاری به نام فرهیختگان و ورزشکاران نیز در کنار این حرکت انجام شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به عملکرد شورا در سال گذشته گفت: تنها در یک سال گذشته، بیش از ۳۲۰ نامگذاری در سطح شهر به تصویب رسید که بخش عمده آن‌ها مربوط به شهدای والامقام بوده است.

خواست خدایی در پایان خاطرنشان کرد: شورای ششم همواره در تلاش بوده تا ضمن عمل به منویات مقام معظم رهبری، وظیفه خود را در تکریم شهدا و فرهنگ‌سازی اجتماعی به بهترین شکل انجام دهد و این مسیر در سال پایانی نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

کمیته محرومیت‌زدایی شورای شهر شیراز محور عدالت اجتماعی است

رییس کمیته محرومیت‌زدایی شورای شهر شیراز هم در ادامه ضمن استناد به سخن امام صادق علیه‌السلام که «عدالت زنده‌کننده دل‌هاست»، تأکید کرد: زنده بودن و بالندگی شیراز، سومین حرم اهل بیت، تنها با حضور عطر زیارت تحقق نمی‌یابد، بلکه عدالت در کوچه‌پس‌کوچه‌ها و تمامی گوشه‌های شهر باید جاری باشد.

سیده مریم حسینی، با اشاره به ضرورت پیوند محرومیت‌زدایی با فلسفه حکمرانی دینی گفت: یک سوال اساسی که باید از خود بپرسیم این است که آیا مدیریت شهری امروز ترازوی عدالت را در این شهر برقرار کرده است؟ پاسخ به این سوال، ضرورت وجود کمیته محرومیت‌زدایی را روشن می‌کند، چرا که در پیکر شهر نقاطی وجود دارد که نیازمند رسیدگی فوری هستند.

عضو شورای شهر شیراز به عملکرد این کمیته در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در طول یک سال گذشته، ۲۱ جلسه کمیته برگزار شده و علاوه بر آن، جلسات فوق‌العاده و داخلی نیز در سطح شهر و شهرستان تشکیل شد. تصمیمات کمیسیون تلفیق در این زمینه ۹۵ مورد اجرا شده و بقیه موارد در دست پیگیری است.

وی با بیان آمار دقیق فعالیت‌های کمیته محرومیت‌زدایی گفت: بازدیدهای میدانی این کمیته ۵۸۸ مورد بوده، تعداد کل نامه‌ها ۵۰۳ مورد، نامه‌های وارده ۲۷۶ و نامه‌های در حال پیگیری ۲۲۷ مورد ثبت شده است.

حسینی اعلام کرد: با توجه به اینکه محرومیت‌زدایی به عنوان برند دوره فعلی شورا و شهرداری شناخته می‌شود، نشست خبری تخصصی در این زمینه طی دو هفته آینده، روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد تا جزئیات اقدامات و برنامه‌ها برای رسانه‌ها و افکار عمومی تشریح شود.

