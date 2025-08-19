عضو کمیسیون آب مجلس عنوان کرد:
اجرای سطوح آبگیر باران در مجتمعهای مسکونی ضرورت دارد
اجرای سطوح آبگیر باران در مجتمعهای مسکونی ضرورت دارد. سازمان نظام مهندسی استان، هندسه طراحی و اجرا را باید عملیاتی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه بررسی استحصال آب باران از طریق سطوح آبگیر باران و اجرای پنلهای خورشیدی روی سقف ساختمانها که در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی برگزار شد، افزود: از بُعد نظارتی به هیچ وجه از خشک شدن درختان و فضای سبز در شهر اراک نمیگذریم.
وی ادامه داد: بحث آب به اَبَربحران و فراچالش تبدیل شده و متأسفانه تأثیرات تغییر اقلیم در این حوزه بسیار زیاد بوده است. در این راستا باید به همبستگی آب، انرژی، غذا و محیطزیست توجه ویژه داشته باشیم و راهبردهایی را در این خصوص تعیین کنیم تا بتوانیم از این اَبَربحران و فراچالش عبور کنیم.
صنایع استان مرکزی و شهر اراک اجازه استفاده از آب تازه را ندارند و باید به صورت فردی و یا با ایجاد کنسرسیوم از آبهای برگشتی استفاده کنند.
ابراهیمی تصریح کرد: متأسفانه در بازه زماین سالهای گذشته 10 حوضه آبخیز کشور را به 31 حوضه آبخیز تقسیم کردند که از لحاظ علمی بسیار اقدام اشتباهی بوده است و منجر به این شده که برای مثال حقابه استان مرکزی توسط بعضی استانها گرفته شود.
وی بیان داشت: هنر مدیران این است که با خردورزی جمعی، در شرایط سخت، ایدههایی نو طراحی کنند و مشکلات مختلف مثل ناترازیهای آب و انرژی را حل کنند. باید از انواع انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کنیم و برای انرژیهای خورشیدی پهنهبندی مناطق را داشته باشیم.
شایسته است در بحث انرژیهای تجدیدپذیر در استان مرکزی جریانسازی داشته باشیم تا بتوان موضوع ناترازی انرژی را ساماندهی کرد.