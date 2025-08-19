با محوریت هویت دختران؛
دومین دوره جشنواره تئاتر اجتماعی «ستارهها» برگزار میشود
معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، از برگزاری دومین دوره جشنواره تئاتر اجتماعی «ستارهها» با محوریت هویت دختران و ارتقای سطح آن از شهری به استانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی اعلام کرد: امسال دومین دوره جشنواره تئاتر اجتماعی «ستارهها» با محوریت هویت دختران برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نخستین دوره این جشنواره سال گذشته در شیراز برگزار شد، افزود: اولویت داشتن موضوع هویت دختران، اجرای موفق نخستین دوره و استقبال دختران نوجوان و جوان و اهالی هنر نمایش، انگیزه استمرار این جشنواره بوده است.
معاون فرهنگی شهردار شیراز گفت: امسال سطح این جشنواره از یک رویداد شهری به استانی ارتقا یافته و همه افراد علاقهمند و واجد شرایط اهل استان فارس میتوانند در آن شرکت کنند.
چوبینی با بیان اینکه چشمانداز این جشنواره، برگزاری در سطح ملی و تثبیت آن بهعنوان یک رویداد مسئلهمحور به میزبانی کلانشهر شیراز است، اضافه کرد: در دومین دوره، موضوعات مربوط به هویت جمعی دختران انتخاب شدهاند.
وی عنوان کرد: این موضوعات شامل تفاوتهای نسلی، نقش زبان، تاریخ، دین و تمدن در شکلگیری هویت، تأثیر دنیای موازی شبکههای اجتماعی بر هویت نسل جدید و نقش محله و ارتباطات روزمره اجتماعی در شکلگیری هویت است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند با انتخاب این موضوعات، اثر خود را خلق و در جشنواره به رقابت بگذارند.
چوبینی گفت: اغلب عوامل نقشآفرین در گروههای نمایشی شرکتکننده در این دوره، بانوان و بهویژه دختران ۱۲ تا ۱۸ ساله هستند و تنها در موارد استثنایی، گروهها مجاز به استفاده از پسران، مردان یا رده سنی دیگر خواهند بود.
وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره از ۱۱ مردادماه اعلام عمومی شده است، به برگزاری اختتامیه جشنواره و اهدای جوایز برگزیدگان در ۲۰ آذرماه سال جاری همزمان با میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن اشاره کرد.
معاون فرهنگی شهردار شیراز افزود: از زمان انتشار فراخوان تا اختتامیه، علاوه بر برگزاری دومین دوره جشنواره تئاتر اجتماعی «ستارهها»، نخستین دوره جشنواره نمایشنامهنویسی «ستارهها» با موضوعات هویت جمعی دختران نیز برگزار میشود.
به گفته چوبینی، از برگزیدگان جشنواره نمایشنامهنویسی در اختتامیه جشنواره تئاتر تقدیر خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز بیان کرد: برگزاری کلاسهای بازیگری تئاتر برای گروههای شرکتکننده در جشنواره از دیگر اقدامات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در روزهای آینده و تا پیش از اختتامیه جشنواره خواهد بود.