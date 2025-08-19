٦٧ پروژه شرکت توزیع نیروی برق فارس افتتاح میشود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از افتتاح ٦٧ پروژه برقرسانی و بهینهسازی تاسیسات شهری و روستایی این شرکت با صرف اعتباری معادل٤٠٨٠ میلیارد ریال در هفته دولت سالجاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر افزود: با تلاش، پیگیری و همدلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس این پروژهها در مناطق مختلف شهری و روستایی آماده شدهاند که در هفته دولت فارس افتتاح خواهد شد.
وی بیان داشت: در راستای رفع افت ولتاژ برق در استان ٧.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ١١٩ دستگاه پست هوایی و ٣ دستگاه اتوترانس با صرف هزینه ٢٠٠٠میلیارد ریال نصب و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، ابراز داشت: جهت توسعه شبکه برقرسانی به مشترکان شهری و روستایی و برقرسانی به ٩١٨ مشترک جدید، با صرف اعتباری معادل ٨٨٠ میلیارد ریال، ٢ کیلومتر شبکه فشار متوسط، ٢۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث و ٣٦دستگاه پست هوایی نصب شده است.
این مقام مسئول یادآورشد: در حوزه توسعه فیدر، در راستای کاهش بار، رفع افت ولتاژ و بالابردن قابلیت اطمینان شبکه، ٨٠ کیلومترشبکه فشار متوسط با اعتباری بالغبر١٢٠٠ میلیارد ریال احداث شده است.
جلایر در تشریح وضعیت شبکه توزیع نیروی برق استان نیز بیان کرد: درحال حاضر این شرکت با برخورداری از ٣٩هزار و ٧٨٩ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و تعداد ۵١هزار و ٤٨۵ ترانسفورماتور هوایی به ١٠٧٩١١٤ مشترک در سطح استان فارس در حال خدمترسانی است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای مسکن ملی در استان نیز اشاره کرد و گفت: برقرسانی به پروژههای نهضت ملی مسکن در استان فارس همچنان با جدیت ادامهدارد و در همین راستا برقرسانی به ٢١ پروژه مسکن ملی در ٢٠ شهرستان تحت پوشش این شرکت برای سالجاری هدفگذاری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه سخنان خود با مثبت ارزیابی کردن روند توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سطح استان گفت: در هفته دولت سالجاری ٢مزرعه خورشیدی با ظرفیت ٢ مگاوات افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی در مقیاس کوچک را راهکاری موثر برای کاهش تلفات در شبکه توزیع، افزایش پایداری برق و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی عنوان کرد و افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون، تعداد ۵٩٢ نیروگاه خورشیدی خانگی و کشاورزی جدید با ظرفیت مجموع ٣٢۵٧ کیلووات (معادل ٣.٢۵٧مگاوات) به شبکه توزیع نیروی برق استان متصل شدهاند که نقش مهمی در تامین بخشی از نیاز انرژی استان، بهویژه در ساعات اوج مصرف، ایفا میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یادآورشد: این تعداد نیروگاه با تولید ٦ میلیون کیلووات ساعت انرژی در سال، برق حدود ١٣٠٠ خانوار را تامین میکنند.
جلایر همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سال ١٣٩٤ تاکنون، مجموع تعداد نیروگاههای متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس به ٢٦٠٩ نیروگاه رسیده است.
تولید غیرمجاز رمزارز، یک تهدید جدی برای شبکه برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استخراج غیرقانونی رمز ارزها اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دلایلی که موجب ناترازی برق میشود، فعالیت همین ماینرهای غیرمجاز در شبکه برق است که در همین راستا از ابتدای سالجاری تاکنون ٣٩ مرکز غیرمجاز استخراج و ٢٧١ دستگاه غیرمجاز رمز ارز در محدوده کاری این شرکت که فاقد مجوزهای قانونی بودهاند و بهصورت غیرمجاز از شبکه توزیع برق استفاده میکردند، در شهرستانهای حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس کشف و ضبط شده است.
این مقام مسئول، یادآورشد: برای سهولت در ارائه گزارشهای مردمی، سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» راهاندازی شده است که مردم فارس میتوانند از طریق پیامک مراکز غیرمجاز را گزارش نمایند و از پاداش ریالی مربوطه، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهرهمند شوند.
جلایر از همراهی مشترکان اعم از خانگی، تجاری، اداری و... در برنامههای پیک بار تابستان سالجاری گفت: مشترکان میتوانند با رعایت راهکارهای ساده، اما بسیار تاثیرگذار، چون: تنظیم دمای کولر گازی و سیستمهای سرمایشی برروی ۲۵ درجه (دمای آسایش)، نصب سایهبان بر روی کولرهای آبی و کندانسور کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولر آبی، از برق کشیدن لوازم برقی بعد از استفاده از آنها، استفاده از لامپهای فوق کممصرف LED، استفاده از نور طبیعی در روز، موکول نمودن استفاده از لوازم برقی پرمصرف مثل اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و... به ساعتهای خارج از اوج بار، خادمان خود در صنعت برق استان را در راستای تامین برق مطمئن و پایدارو خدمترسانی مطلوبتر بیشازپیش یاری رسانند.