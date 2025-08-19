اهدای دستگاه نوار عصب و عضله به بیمارستان ولیعصر اراک

به گزارش ایلنا، علیرضا کمالی به ضرورت وجود تجهیزات پزشکی در فرایندهای درمانی اشاره داشته و در این خصوص افزود: وجود تجهیزات پزشکی از یک سو به روند درمان بیماران کمک کرده و از سوی دیگر از هزینه‌های اضافی برای بیماران و سرگردانی در مراکز درمانی برون استانی جلوگیری می‌کند.

علیرضا آشتیانی متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در رابطه با کاربرد این دستگاه گفت: تست نوار عصب و عضله برای تشخیص فشار دیسک گردن و کمر بر اعصاب، گیرافتادگی عصب در نقاط مختلف بدن، بررسی اثر دیابت بر اعصاب و ارزیابی آسیب احتمالی اعصاب پس از ضربات و تصادفات استفاده می‌شود.

