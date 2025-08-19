خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو:

انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی کشور اقتصادی نیست

وزیر نیرو گفت: آوردن آب از دریا برای مناطق مرکزی کشور مانند قزوین اقتصادی نیست و گران‌قیمت تمام می‌شود، اما این کار برای سواحل امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، عباس علی‌آبادی صبح امروز در دیدار با آیت‌الله حسین مظفری امام جمعه قزوین گفت: کارهای زیادی در کشور انجام شده و کارهای زیادی مانده است. با وجود اجرای طرح‌های زیاد در حوزه آب و برق برخی از آنها خیلی مؤثر بوده و برخی چندان اثرگذار نیستند.

وی اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی را در حوزه تولید برق جزو طرح‌های مؤثرتر دانست و اضافه کرد: ایجاد این نیروگاه‌ها ناشی از عصر انقلاب صنعتی چهاردهم است.

وزیر نیرو اجرای طرح‌های نیروگاهی را مستلزم تهیه نقشه جامع و کتابچه نظام مسائل در استان‌های مختلف دانست‌ و گفت:  انتقال آب دریا به مناطق مرکزی کشور مانند قزوین اقتصادی نیست و گران‌قیمت تمام می‌شود، اما اجرای آن برای سواحل و استان‌های ساحلی امکان‌پذیر نیست.

علی‌آبادی افزود: در موضوع آب همه مردم باید کمک کنند و کار جمعی است و اگر دچار اسراف شویم، رحمت الهی نخواهیم داشت. در حال حاضر در ۵ سال خشکسالی سنگین هستیم و بغصی نیروگاه‌های برق آبی از مدار خارج شدند.

وی ادامه داد: بنا داریم نیروگاه‌های خورشیدی را به صورت پراکنده را در جای‌جای کشور بسازیم و این نیروگاه‌ها از جنبه پدافند غیرعامل هم موثر هستند.

