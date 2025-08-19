به گزارش ایلنا، ابراهیم صبوری امروز ۲۸ مرداد در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در جهان مدرن، عوارض شهری و اجاره‌داری املاک اصلی‌ترین منابع درآمد پایدار دولت‌شهرها هستند و ایران نیز باید از این ظرفیت‌ها بهره ببرد.

مدیرعامل سازمان همیاری به ضعف بازگشت عوارض قانونی به شهرداری‌ها از جمله عوارض آلایندگی، سوخت و جرایم رانندگی اشاره کرد و عنوان کرد: بسیاری از این درآمدها پرداخت نشده‌اند که مشکلات مالی شهرداری‌ها را تشدید می‌کند؛ سازمان همیاری پیگیری دریافت این منابع را در دستور کار دارد و تیمی برای مذاکره با صنایع و نهادهای اقتصادی تشکیل شده است.

وی به ظرفیت ۱۲۶ شهرداری تحت پوشش سازمان اشاره کرد و گفت: تعداد ۸۴ از این شهرداری ها سهام دار هستند و ارزش‌گذاری سهام و افزایش سرمایه در دستور کار قرار دارد تا سایر شهرداری‌ها نیز به جمع سهامداران بپیوندند؛ این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک نهاد اقتصادی چابک، بسیاری از مشکلات نهادهای دولتی گرفتار در بروکراسی را حل کند.

صبوری در ادامه از طرح ایجاد همبستگی منطقه‌ای بین شهرداری‌ها خبر داد و گفت: تقسیم شهرداری‌ها به ۹ یا ۱۰ منطقه و تشکیل شرکت‌های مشترک، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و ظرفیت‌های محلی را به اشتراک می‌گذارد.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای فلسفه همیاری و همکاری بین شهرداری‌ها انجام می‌شود و اتحاد بین آنها باعث افزایش کارایی و اثرگذاری می‌شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ های فارس گفت : سازمان همیاری نهادی عمومی با سهامداران متعدد است و موظف به پاسخگویی به نهادهای نظارتی است؛ هدف سازمان همیاری کمک به شهرداری‌ها و رفع موانع قانونی دستگاه‌های دولتی در چارچوب مقررات است و هیچگونه امیال شخصی یا گروهی در آن دخیل نیست.

صبوری با بیان اینکه سازمان همیاری می‌تواند مشکلات بروکراتیک نهادهای دولتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر ترک تشریفات مناقصه و مزایده حل کند، یادآور شد: این اقدامات به منظور تسریع فرآیندهای طولانی قانونی انجام می‌شود، نه برای امیال فردی یا سیاسی.

وی ادامه داد: مثلاً اگر خرید در و پنجره یک پروژه شهری به دلیل فرآیند قانونی طولانی به تأخیر افتاده باشد، سازمان همیاری می‌تواند به‌عنوان واسطه اقدام کرده و زمان را مدیریت کند تا منافع عمومی تأمین شود.

صبوری تأکید کرد: این سازمان همیشه تلاش کرده تا موانع قانونی نهادهای دولتی را برطرف کند و برای این منظور پاسخگو و شفاف عمل می‌کند. هرکسی علاقه‌مند باشد می‌تواند از نزدیک روند فعالیت‌ها و اقدامات ما را مشاهده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رسانه‌ها را پیشران تمامی امور سیاسی و اقتصادی دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها بدون بازتاب دقیق خواست و صدای مردم عملاً از اثرگذاری خارج می‌شوند و به بلندگوی قدرت یا محافل خاص تبدیل می‌شوند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌ های فارس افزود: رسانه‌ها باید داستان و روایت مردم را به گوش مسئولان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی برسانند، در غیر این صورت فاصله میان اصحاب قدرت و مردم افزایش یافته و کارآمدی سیاست و اقتصاد کاهش می‌یابد.

صبوری تأکید کرد: ایجاد شفافیت مالی و اداری، تقویت ارتباط با رسانه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای افزایش درآمدهای پایدار و پیگیری عوارض قانونی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی سازمان همیاری شهرداری‌های فارس خواهد بود.

انتهای پیام/