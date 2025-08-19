به گزارش ایلنا، حجت اله عباسیان، اظهار کرد: با هدف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در آبشار چکان الیگودرز با اهدای ۵۰۰ متر مربع زمین توسط یکی از اهالی منطقه و اختصاص ۳۰ میلیارد ریال توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ایجاد کمپ گردشگری و سرویس بهداشتی برای استفاده از گردشگران کلید خورده است.

وی اضافه کرد: در آبشار چکان سال‌های گذشته تاسیساتی مانند سرویس بهداشتی سکوهای پیکنیکی و قسمتی از راه دسترسی به آبشار ایجاد شده که در سال جاری با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال باقی مانده راه دسترسی و سکوهای پیکنیکی تکمیل و همچنین ساماندهی پارکینگ و ایجاد دیوار حائل و جانپناه رودخانه انجام و پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

