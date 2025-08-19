خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون گردشگری لرستان خبر داد:

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به زیرساخت‌های آبشارهای الیگودرز

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به زیرساخت‌های آبشارهای الیگودرز
کد خبر : 1675439
لینک کوتاه کپی شد.

معاون گردشگری لرستان از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در آبشارهای چکان و برنجه الیگودرز خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت اله عباسیان، اظهار کرد: با هدف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در آبشار چکان الیگودرز با اهدای ۵۰۰ متر مربع زمین توسط یکی از اهالی منطقه و اختصاص ۳۰ میلیارد ریال توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ایجاد کمپ گردشگری و سرویس بهداشتی برای استفاده از گردشگران کلید خورده است.

وی اضافه کرد: در آبشار چکان سال‌های گذشته تاسیساتی مانند سرویس بهداشتی سکوهای پیکنیکی و قسمتی از راه دسترسی به آبشار ایجاد شده که در سال جاری با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال باقی مانده راه دسترسی و سکوهای پیکنیکی تکمیل و همچنین ساماندهی پارکینگ و ایجاد دیوار حائل و جانپناه رودخانه انجام و پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور