معاون گردشگری لرستان خبر داد:
اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به زیرساختهای آبشارهای الیگودرز
معاون گردشگری لرستان از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار با هدف ایجاد زیرساختهای گردشگری در آبشارهای چکان و برنجه الیگودرز خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجت اله عباسیان، اظهار کرد: با هدف ایجاد زیرساختهای گردشگری در آبشار چکان الیگودرز با اهدای ۵۰۰ متر مربع زمین توسط یکی از اهالی منطقه و اختصاص ۳۰ میلیارد ریال توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ایجاد کمپ گردشگری و سرویس بهداشتی برای استفاده از گردشگران کلید خورده است.
وی اضافه کرد: در آبشار چکان سالهای گذشته تاسیساتی مانند سرویس بهداشتی سکوهای پیکنیکی و قسمتی از راه دسترسی به آبشار ایجاد شده که در سال جاری با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال باقی مانده راه دسترسی و سکوهای پیکنیکی تکمیل و همچنین ساماندهی پارکینگ و ایجاد دیوار حائل و جانپناه رودخانه انجام و پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.