نماینده ولی فقیه در فارس:
غرب ابزار رسانهای را در اختیار داشت اما ایران نگاه جهانی را تغییر داد
نماینده ولی فقیه در فارس با تأکید بر اهمیت رسانه در شکلدهی افکار عمومی و لزوم مسئولیتپذیری حرفهای، از عملکرد درخشان خبرنگاران در نبرد رسانهای اخیر قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، آیتالله لطف الله دژکام در نشست خبری با خبرنگاران استان گفت: خبررسانی در تمدن نوین اسلامی باید گونهای باشد که رسانه و خبرنگار از الگوی رسانه غربی متمایز شوند. هنوز جای کار زیادی داریم تا چارچوب خبر متناسب با تمدن نوین اسلامی شکل گیرد.
وی با اشاره به عملکرد رسانههای ایرانی در نبرد ۱۲ روزه اخیر، افزود: خبرنگاران ما در برابر امپراطوری رسانهای غرب عملکردی درخشان داشتند و معنای واقعی سرباز بودن در عرصه رسانه را نشان دادند. آنها توانستند پیروزی را ثبت و جریان خبری را به نفع خود هدایت کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: پس از انقلاب، ابزارهای رسانهای عمدتاً در اختیار غرب بود تا چهره اسرائیل را بزک کند، اما امروز نظرسنجیها در داخل آمریکا نشان میدهد نگاه عمومی به اسرائیل منفی شده است. این موفقیت، نشاندهنده تأثیر رسانههای ما حتی در شرایط محدودیت، تحریم و تهدید است.
آیتالله دژکام همچنین به اهمیت مسئولیتپذیری اشاره کرد و گفت: ایدهها همیشه قابل تحسین هستند، اما صرف مطرح شدن، به معنای مصوب شدن نیست. برای اجرایی شدن هر ایده، مسئول، زمانبندی و بررسی کامل مسائل ضروری است.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی افراد با زیرکی از زیر بار مسئولیت فرار میکنند و بار آن را به دیگران منتقل میسازند. گمان نکنیم که جلسات دورهمی میتواند جایگزین مسئولیتپذیری واقعی باشد.
امام جمعه شیراز درباره ابعاد دینی خبررسانی گفت: هر خبری باید نه تنها اطلاعرسانی کند، بلکه باور، رفتار و نگاه مخاطب را تغییر دهد. گزارههای دینی که در گزارشها مطرح میشوند، باید از قرآن استخراج شوند. نادیده گرفتن آنها باعث میشود دشمن بتواند گزارههای خود را تحمیل کند.
وی افزود: اگر خبر را از زاویه قرآن بررسی کنیم، میتوانیم چارچوبی روشن برای تدوین، نقد و انتشار آن داشته باشیم. هر خبری که منتشر میکنیم، باید زمینه شکلگیری یک باور یا رفتار جدید در ذهن مخاطب را فراهم کند.
آیتالله دژکام در پایان با اشاره به ارزش کار خبرنگاران گفت: خبرنگاران بهخاطر فعالیت ارزشمند خود نزد خداوند طلبکار هستند و خداوند هم تلاش آنها را جبران خواهد کرد.