رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد؛
لزوم همکاری بانک کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر ضرورت همکاری نزدیک با بانک کشاورزی به منظور جذب حداکثری اعتبارات و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم عصر امروز در جلسهای با معاونین و مدیران این سازمان و بانک کشاورزی با اشاره به اهمیت دسترسی آسان کشاورزان به منابع مالی، ایجاد میز مشترک بین جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی را ضروری دانست.
وی اضافه کرد: با ایجاد تفاهم و هماهنگی بیشتر، میتوان فرآیند جذب اعتبارات را تسریع و زمینه را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پرداخت تسهیلات در حوزه دام و طیور و ادوات باغبانی را از اولویتهای مهم برشمرد و افزود: باید با اطلاعرسانی دقیق و ارائه مشوقهای مناسب، کشاورزان را به دریافت این تسهیلات ترغیب کنیم. ایجاد انگیزه در کشاورزان نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد.
حریریمقدم افزایش ضریب مکانیزاسیون در تمامی بخشهای کشاورزی را یک هدف راهبردی تلقی و تصریح کرد: باید سهم و سبد اعتبارات مکانیزاسیون را افزایش دهیم و با استفاده بهینه از این ظرفیت، شاهد تحولی چشمگیر در این حوزه باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت بازگشت اعتبارات، خواستار تلاش مضاعف برای جلوگیری از عدم جذب آنها شد.
حریری مقدم در پایان سخنانش خواستار بررسی دقیق وضعیت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در استانهای همجوار به منظور الگوبرداری از تجربیات موفق شد و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون را گامی اساسی در جهت افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی در استان قزوین دانست.