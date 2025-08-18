به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدمحمد حسینی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین ضمن تبریک هفته خبرنگار گفت: کانون وکلای دادگستری برای صیانت از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی از همه ظرفیت قانونی استفاده می‌کند

وی با اشاره به درخواست رئیس قوه قضائیه برای اصلاح قانون مطبوعات افزود: قانون مطبوعات نیاز به بازنگری دارد و اینکه ریاست قوه قضائیه برای اصلاح قانون مطبوعات درخواست نظر و مشورت از اصحاب رسانه می‌کند، نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی به رکن چهارم دموکراسی اعتقاد جدی دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه تلاش خبرنگاران باعث می‌شود جامعه‌ای شکل بگیرد که مردم از حقوق خودشان مطلع شوند، گفت: اگر خبرنگاری در انجام وظایف صنفی دچار مشکل حقوقی شود، وکلای ما به صورت داوطلبانه و رایگان از او دفاع می‌کنند.

حسینی با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در ایجاد انسجام اجتماعی به ویژه در شرایط بحرانی اضافه کرد: یکی از مصادیق این موضوع جنگ 12 روزه بود و به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم اقدام‌های متجاوزانه رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه مصداق بارز جنایت جنگی بود.

وی ادامه داد: در هر صورت در زمان جنگ تحمیلی 12 روزه خبرنگاران انسجام و وحدت ملی را تقویت کردند و انتظار ما از اصحاب رسانه این است که مدافع نهاد وکالت به عنوان نهاد اصلی دفاع از حقوق مردم باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش اعضای کانون وکلای قزوین به خاطر اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: با اجرای این قانون در سه سال گذشته 510 نفر به اعضای این کانون افزوده شدند.

حسینی افزود: در حال حاضر 1401 نفر عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین هستند که از این تعداد 1007 نفر وکلای پایه یک محسوب می‌شوند و از بین وکلای پایه یک 402 نفر زن و بقیه مرد هستند. همچنین 394 کارآموز وکالت داریم که 212 نفر زن و 182 نفر مرد هستند.

وی ادامه داد: از آغاز فعالیت کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاکنون 2 هزار و 370 پروانه وکالت در این کانون صادر شده است که 969 پروانه به خاطر انتقال افراد، بازنشستگی وکلا و یا فوت اعضای کانون باطل شدند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با انتقاد از قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: این قانون به معیارهای آموزشی و علمی وکالت لطمه جدی زده که امروز تبعات آن را می‌بینیم و ممکن است در 10 سال آینده یک بحران جدی ایجاد کند.

حسینی اضافه کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار که بر اساس آن افراد با حداقل نمره ممکن به عنوان وکیل انتخاب می‌شوند، معیار علمی وکالت را از بین برده و با افزایش بی‌قاعده جمعیت وکلا معیشت این قشر را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: در حال معیشت وکلا در معرض خطر است که یکی از دلایل آن رشد صعودی تعداد وکلا است و ما شاهد هستیم به خاطر وضعیت اقتصادی 10 درصد از وکلای پایه یک استان قزوین پروانه وکالت خود را تمدید نکردند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه سال گذشته 6 هزار و 78 نفر مشاور حقوقی رایگان از کانون وکلای قزوین دریافت کردند، گفت: در سال جاری به 3 هزار نفر مشاور حقوقی رایگان دادیم که 231 فقره آن در ساختمان مرکز وکلای استان قزوین انجام شده اذست.

حسینی افزود: در یک‌سال اخیر وکلای ما در 538 فقره پرونده کیفری به صورت تسخیری و رایگان از موکلان خود دفاع کردند و همچنین 174 پرونده معاضدتی توسط اعضای کانون وکلای دادگستری قزوین رسیدگی شد.

