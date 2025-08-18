خبرگزاری کار ایران
۳۸۲ پروژه برق رسانی همزمان با هفته دولت در چهارمحال و بختیاری افتتاح و به بهره‌برداری می رسد

کد خبر : 1674974
مدیر عامل شرکت برق استان چهار محال و بختیاری گفت: همزمان با هفته دولت ۳۸۲ پروژه برق رسانی در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری افتتاح و بهره‌برداری خواهد رسید.

 به گزارش خبرنگار ایلنا،   مجید فرهزاد صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری تعداد ۳۸۲ پروژه برق رسانی در حوزه‌های مختلف استان به بهره برداری می رسد.

وی   برق‌رسانی به واحدهای صنعتی و سایت‌های مسکن ملی، بهینه‌سازی شبکه‌های برق روستایی و شهری، توزیع پکیج‌های برق خورشیدی در بین عشایر، هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری، احداث و بهینه سازی شبکه‌های روشنایی معابر و جایگزینی چراغ‌های کم مصرف ال ای دی، برق رسانی به دکل‌های مخابراتی تلفن همراه، تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار، بهینه‌سازی و تقویت ولتاژ شبکه، توسعه شبکه‌های برق رسانی و... را از جمله پروژه ها عنوان کرد.

فرهزاد  با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است گفت: کاهش مدت زمان خاموشی‌ها، بهبود مبلمان شهری، رفع موانع و تسهیل در مسیر عبور و مرور خودرویی، رفع افت ولتاژ احتمالی، رفع حریم تاسیسات برق رسانی و.... از مزایای اجرای این طرح‌ها است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های برق رسانی در سطح استان زمینه اشتغال و رونق تولید و اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

