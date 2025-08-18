منطقه شش انتقال گاز؛ پهناورترین شبکه انتقال کشور با ۵ هزار کیلومتر خط لوله +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حمیدرضا بنی‌اسدی، مدیرکل منطقه شش انتقال گاز گفت: منطقه شش به‌عنوان پهناورترین منطقه عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران، حدود ۹۰ درصد گاز انتقالی خود را به مصارف نیروگاهی، صنایع فولاد، آلومینیوم، پالایشگاه‌ها و سایر واحدهای تولیدی اختصاص می‌دهد که نقشی کلیدی در تأمین انرژی پاک کشور دارد.

وی با اشاره به گستره فعالیت این منطقه در ۲۸ درصد مساحت کشور، تأکید کرد: منطقه شش در حوزه امنیت انرژی کشور جایگاهی تعیین‌کننده دارد و علاوه بر خطوط خشکی، تنها خط لوله زیر دریایی انتقال گاز کشور در حدفاصل اسکله ده‌پهل تا اسکله لافت در استان هرمزگان را مدیریت می‌کند. این خط به طول ۲۳۰۰ متر و با حداکثر عمق ۴۰ متر در شرایط ویژه عملیاتی و با استفاده از تیم‌های غواصی تخصصی پایش و نگهداری می‌شود.

مدیر منطقه شش انتقال گاز حجم گاز انتقالی این منطقه در سال ۱۴۰۳ را بیش از ۲۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون متر مکعب اعلام کرد و بیان داشت: نسبت به سال قبل ۱.۴۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در چهار ماه نخست سال جاری (۱۴۰۴) بیش از ۶ میلیارد متر مکعب گاز از طریق این منطقه منتقل شده است.

بنی‌اسدی با بیان اینکه در این منطقه حدود ۲۳ نیروگاه و بیش از ۳۵ صنعت عمده از انرژی گاز بهره‌مند می‌شوند، افزود: در هشت ماهه نخست سال، بیش از ۹۵ درصد گاز انتقالی به نیروگاه‌ها و صنایع اختصاص می‌یابد و در چهار ماه سرد سال با توجه به افزایش مصرف خانگی، سهم صنایع و نیروگاه‌ها حدود ۶۰ درصد خواهد بود.

وی در تشریح مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی سال جاری منطقه، به اجرای پروژه‌های متعددی از جمله پیگرانی خطوط لوله ۴۲، ۵۶ و ۶ اینچ در استان‌های کرمان و هرمزگان، تعویض و تعمیرات شیرآلات خطوط اصلی، نصب تجهیزات پایش جدید، رفع نشتی‌ها و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده ناشی از زلزله اشاره کرد.

مدیرکل منطقه شش انتقال گاز رعایت قوانین حریم خطوط لوله را از الزامات دانست و گفت: بر اساس قانون، احداث هرگونه بنا یا تأسیسات تا فاصله ۲۵۰ متری از خطوط لوله نیازمند اخذ مجوز است. در سال گذشته حدود چهار هزار استعلام حریم در این منطقه پاسخ داده شده است.

وی شرایط اقلیمی جنوب و شرق کشور از جمله گرمای بالای ۵۰ درجه در تابستان، سرمای زیر صفر در زمستان، طوفان‌های شن و رطوبت بالا را از مهم‌ترین چالش‌های تعمیرات و نگهداری خطوط عنوان کرد و افزود: برای رصد سلامت خطوط علاوه بر پیگرانی هوشمند و روش‌های متداول نشتی‌یابی، فناوری‌های نوین همچون پایش فیبر نوری، پهپاد و هوش مصنوعی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته بنی‌اسدی، آموزش نیروهای عملیاتی و ارتقای سطح ایمنی در منطقه از اولویت‌های اصلی است.

وی اظهار داشت: برگزاری دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های مهارتی، شبیه‌سازهای عملیاتی و استفاده از فناوری واقعیت مجازی در آموزش ایمنی از جمله برنامه‌های جاری است.

وی همچنین از اقدامات منطقه در حوزه حفاظت از محیط زیست خبر داد و گفت: کاهش مصرف پلاستیک و حذف سالانه بیش از یک تن پسماند، راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه و بازیافت آب، مدیریت پسماندهای صنعتی و توسعه فضای سبز از جمله اقدامات منطقه در این حوزه بوده است.

بنی‌اسدی در پایان به برنامه‌های توسعه‌ای منطقه اشاره کرد و افزود: از ابتدای راه‌اندازی منطقه در سال ۱۳۸۲ تاکنون طول خطوط لوله از کمتر از ۸۰۰ کیلومتر به حدود ۵ هزار کیلومتر افزایش یافته و هم‌اکنون حدود ۱۲۰۰ کیلومتر خط لوله جدید در دست طراحی و اجراست. همچنین یک ایستگاه تقویت فشار در حال ساخت، پنج ایستگاه کنترل فشار در دست طراحی و سه مرکز بهره‌برداری جدید نیز در حال احداث هستند.

انتهای پیام/