قاتل متواری در رفسنجان دستگیر شد
فرمانده انتظامی رفسنجان از دستگیری قاتل فراری پس از گذشت ۹ سال در عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس کرمان، سرهنگ امیری سبتکی شامگاه یکشنبه افزود: پس از وقوع یک مورد قتل در سال ۱۳۹۵ در شهرستان رفسنجان و فرار چند ساله قاتل، کارآگاهان پلیس آگاهی، سرنخهایی از حضور قاتل در یکی از نقاط شهرستان رفسنجان به دست آوردند.
وی اظهار داشت: پلیس با انجام با اقدامات تخصصی، قاتل فراری را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان رفسنجان دستگیر و با تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کردند.
رفسنجان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان قرار دارد.