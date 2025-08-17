به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این هفته، اعلام فراخوان چهارمین جشنوارهٔ مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری فارس بود؛ جشنواره‌ای که بیش از پنج سال در سکوت و وقفه مانده بود.

اعلام این فراخوان نشان داد عزم تازه‌ای برای بازگرداندن فضای رقابت سالم و حرفه‌ای به رسانه‌های استان شکل گرفته است.

از دیگر نقاط عطف، برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی «خبرنگاری در عصر هوش مصنوعی» بود؛ کارگاهی که پس از یک دهه وقفه در برگزاری دوره‌های پیشرفته، فرصتی نو برای آشنایی خبرنگاران با تحولات فناورانه و چشم‌انداز آینده رسانه‌ها فراهم آورد.

همچنین دومین نمایشگاه عکس خبری "شات‌های شورانگیز" پس از هشت سال توقف، بار دیگر برگزار شد و توانست با نمایش آثار متنوع، نقش تصویر در ثبت لحظات ماندگار خبری را به یاد همگان بیاورد.

اولین‌های ماندگار

هفته خبرنگار فارس امسال، پر از «اولین‌ها» بود. برای نخستین بار توجه به خانواده خبرنگاران در قالب برنامه پیاده‌روی خانوادگی "پابه‌پای خبرنگاران" نمود یافت و همچنین اردوی تفریحی ویژه فرزندان خبرنگاران برگزار شد تا نشان داده شود که جایگاه خانواده در حمایت از اصحاب رسانه پررنگ‌تر از گذشته دیده می‌شود.

در همین راستا، نشست تخصصی صنفی با عنوان «تجربه زیسته زنان خبرنگار» و نام نمادین "سایه‌روشن" نیز برای نخستین بار برگزار شد؛ نشستی که فرصتی فراهم آورد تا خبرنگاران زن درباره تجربه‌های حرفه‌ای و چالش‌های اجتماعی خود سخن بگویند.

احترام و همراهی با رسانه‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در اقدامی کم‌سابقه به تحریریه ۹ روزنامه محلی استان سر زد و با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از نزدیک دیدار و گفت‌وگو کرد.

این حضور، علاوه بر ادای احترام به تلاش‌های شبانه‌روزی اصحاب رسانه، پیامی روشن از تغییر رویکرد به سمت تعامل و حمایت واقعی از مطبوعات داشت.

آغاز و پایانی صمیمی و بدون تشریفات

این هفته با دیدار با خانواده شهید عبدالرسول مصطفایی، نخستین شهید رسانه ایران، آغاز شد؛ دیداری که بار دیگر پیوند رسالت رسانه‌ای با فرهنگ ایثار و شهادت را یادآور ساخت.

پایان هفته نیز با نشست صمیمی و ضیافت شام استاندار فارس همراه بود؛ نشستی که در فضایی دوستانه برگزار شد.

هفته خبرنگار فارس امسال با ترکیبی از پایان وقفه‌ها و تجربه‌های تازه، به الگویی برای بازآفرینی نشاط و پویایی در جامعه رسانه‌ای استان بدل شد. هم اعلام فراخوان جشنواره مطبوعات پس از پنج سال، هم کارگاه‌های تخصصی با موضوع روز جهان رسانه، و هم برنامه‌های خانوادگی و صنفی نو، نشانه‌هایی روشن از یک رویکرد تازه و تحول‌محور است؛ رویکردی که گذشته را جبران می‌کند و آینده‌ای روشن‌تر برای خبرنگاران و رسانه‌های فارس رقم خواهد زد.

این رویدادها قطعا دارای کاستی‌هایی نیز هستند که با مشورت اهالی رسانه و خبرنگاران اصیل تلاش می‌شود چشم انداز روشن‌تری پیش روی رسانه‌های استان قرار دهد.

انتهای پیام/