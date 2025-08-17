قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ، اظهار داشت: شب گذشته بیست و پنجم مردادماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل در بخش داریون شهرستان شیراز اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که ۲ نفر بر سر اختلافات شخصی با یکدیگر وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری جوان ۳۷ ساله با سلاح سرد مرد ۴۷ ساله را به شدت مجروح و متواری می‌شود و مصدوم در بیمارستان به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از یک ساعت با اقدامات فنی قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

